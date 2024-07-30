進口越南牡蠣混台灣牡蠣 雲林牡蠣商繳20萬國庫獲緩起訴

雲林牡蠣商進口低價牡蠣混充台灣牡蠣詐騙國人，繳20萬元給國庫獲檢方緩起訴。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/30 16:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦市售牡蠣產地標示不實案，查出雲林牡蠣林姓業者，以低價進口越南牡蠣，混充台灣牡蠣後，假冒成台灣牡蠣，賣給不知情的下游業者，涉犯食品安全衛生管理法販賣假冒食品等罪；檢方考量林坦承犯行，且已繳交20萬元給國庫，今（30）天偵結處分林男緩起訴，

基隆地檢署年初接獲漁業署通報，新北市瑞芳區某水產店販售的剝殼牡蠣包「純度」有問題，僅少部分是台灣牡蠣，其餘則混充進口牡蠣。檢察官李怡蒨今年5月間，約談瑞芳水產店謝姓業者，與批貨給謝男的游姓老闆，再溯源追出供貨給游男的雲林牡蠣業者。

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檢方調查，林姓業者是在台灣牡蠣產量減少時，以低價向越南等東南亞大批進口牡蠣後，指示員工將越南牡蠣混充台灣牡蠣後，在包裝箱外貼上「產地：台灣」，讓外界以為全是台灣牡蠣，以每台斤140元價格，賣給不知情的游、謝等下游業者。

檢方認定林男違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品罪、刑法詐欺取材罪與販賣虛偽標記商品等罪，但考量林男素行良好，犯後坦承犯行，且已繳交公庫20萬元，處分林緩起訴。

主任檢察官陳照世強調，基隆地檢署持續食品安全衛生，致力偵辦此類犯罪，共同守護民眾身體健康及消費者權益；此外，呼籲商家販售商品應如實標記產地等資訊，切勿以身試法。

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