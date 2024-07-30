廉政署11名高階主管宣誓 首度有2名女性政風處長就任

廉政署新任政風高階主管聯合宣誓。（記者陳彩玲攝）

2024/07/30 16:00

〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部廉政署今舉行11位新任高階政風主管宣誓典禮，首次有2名12職等的女性政風處長就任，分別為衛生福利部政風處處長紀嘉真、數位發展部政風處處長陳春杏；另同步頒獎表揚12名模範廉政人員，橫跨北中南各地。法務部長鄭銘謙親自主持，期許同仁凡事以身作則、公私協力跨域合作，匯聚各界力量。

廉政署公布新任政風高階主管名單：總統府政風處處長張鴻俊、行政院政風處處長葉建華、財政部政風處處長許家錦、勞動部政風處處長周志信、外交部政風處處長余世銘、衛生福利部政風處處長紀嘉真、文化部政風處處長方淳安、數位發展部政風處處長陳春杏、僑務委員會政風室主任楊遵仁、中央選舉委員會政風室主任陳世偉、公務人員保障暨培訓委員會政風室主任胡佳吟。

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今天上午舉行宣誓典禮，鄭銘謙致詞時表示，期勉新任主管應以創新思維及堅定意志，型塑組織願景，持續懷抱熱忱、勇氣與擔當，帶領團隊開創新局，近年來許多政風女性主管在廉政工作的表現十分亮眼，值得鼓勵與拔擢，這次首度有2名12職等的女性政風處長就任，顯示廉政女力正在逐漸嶄露頭角。

此外，祝賀本次12位獲選的模範廉政人員，鄭銘謙說，獲獎人員遍布全國不同地區及專業領域，彰顯廉政人員跨域多元的專業素養，在每個工作崗位認真投入與奉獻的身影，並提出4點期許：正人正己，凡事以身作則；預防先行，降低廉政風險；公私協力跨域合作，匯聚各界力量；創新思維，高效解決問題。

12名模範廉政人員如下：

1.司法院政風處科長鍾典村

2.法務部廉政署政風業務組科長林賴卿

3.法務部廉政署中部地區調查組廉政專員楊宏仁

4.財政部北區國稅局政風室秘書郭嘉莉

5.海洋委員會海巡署政風室科長楊秀山

6.國家科學及技術委員會政風處科長鍾欣怡（現任經濟部標準檢驗局政風室科長）

7.農業部農糧署中區分署政風室主任陳怡潔

8.臺北市政府政風處股長李元

9.新北市政府政風處科長陳宏興

10.臺南市政府政風處科長陳世輝

11.彰化縣二水鄉公所政風室主任吳佳昇

12.臺東縣政府政風處科長陳俊維（現任台電台東區營業處政風組政風經理）

113年度模範廉政人員表揚合影。（記者陳彩玲攝）

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