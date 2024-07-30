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88會館郭哲敏涉賭博、銀行法延押禁見2個月 聲請交保駁回

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/07/30 14:57

〔記者王定傳／新北報導〕「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案被起訴，新北地院合議庭裁定郭哲敏自7月12日起延押禁見2個月，郭哲敏委由律師以不會棄老母、妻小不顧而逃亡等理由聲請交保；合議庭認為，郭哲敏的羈押原因及必要性依然存在，並不能因具保而使之消滅，為維護本案後續審理，仍有繼續羈押必要，裁定駁回。

郭哲敏委由律師主張，檢警調查時，他之所以滯留國外，是因公司內、外部伺服器關閉、斷網，致包網平台無法運作，境外客戶詢問原因並要求賠償，他為與國外客戶洽談賠償計畫，而停留國外，並非躲避調查，且他曾遭竹聯幫份子擄人勒贖不成，致不敢貿然回台。

郭哲敏續指，他所持有的柬埔寨護照是案發前取得，且於遣送他回台時，檢調人員已取走該護照，又檢方臆測他於海外置產，卻未提出證據，且他名下帳戶經檢察官凍結、多筆房地經檢察官扣押，他的妻小均在台，母親年事已高、目前獨居，需他陪伴照料，他不會棄老母、妻小不顧而逃亡。

但合議庭認為，郭哲敏涉銀行法重罪，嫌疑重大，有相當理由足認其有逃亡之虞，且依本案事證所示，郭是本案地下匯兌及經營AE集團賭博主要負責人，但是他所供參與情節，與相關證人證述相歧異，有避重就輕之情，而本案尚有多名證人尚待詰問，若採命具保等侵害較小的手段，應仍難遏止其串證可能，而有羈押必要。

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