老婦想借錢給網上認識的直播主 警與行員趕忙攔阻

警方勸說老婦不要匯款。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/30 16:04

〔記者鄭景議／台北報導〕70歲的賈姓老婦日前在網上認識一名直播主，直播主向老婦表示因為帳戶遭到凍結，想跟他借款新台幣2萬元，老婦不疑有她直奔台北市內湖區第一銀行想匯款，行員聽了之後趕忙請警方前來，員警告知賈婦這很可能是詐騙，賈婦才恍然大悟打消匯款念頭。

警方今日表示，當時員警到之後，詢問賈婦匯款目的，賈婦向警方聲稱是於網路上認識一名直播主，與對方過往未曾碰過面亦未曾通過電話，對方稱帳戶遭到凍結想向她借款新台幣2萬元整，故才會前來銀行欲匯款至對方提供的指定帳戶，還幫直播主喊冤說他是被別人拖下水害的。

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警方聽聞後察覺有異，立即指導賈婦將對方通訊封鎖，避免日後可能再次上當，並提醒她這個直播主跟她未曾謀面甚至沒通過電話，怎麼能信任，應掌管好自身財務、不應隨意將金錢匯款給網友或其他來路不明人士。

賈婦聽完警方分析後，也驚覺可能是遭遇詐騙，並決定不匯款，更感謝熱心的行員及警方的協助，才沒有真的受騙上當。

內湖分局表示，內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，從今年1月迄今，共攔阻40餘件詐騙案，已攔阻新台幣5千5百餘萬元，呼籲民眾近日有許多假冒公家、民營等機構名義行詐騙之實，如有接獲異常通知要求匯款或提供證件，一定要提高警覺，很可能是詐騙集團設下的陷阱，民眾若有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線或「110」諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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