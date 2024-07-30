台中輕熟女手機掉大排 警員運用攀岩技巧拾回

李員涉水拾回手機。（警方提供）

2024/07/30 14:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓女子上週五歸還YouBike時，不慎將手機掉落5米深大排水溝內，她急的就近派出所求助，警員勘查後靈光乍現，利用攀岩技術成功拾回，而鄭女對於員警熱心協助，冒險渉水找回寶貝手機也表示萬分感激。

據了解，33歲鄭女當晚心急如焚的衝到第五分局四平派出所，表示剛才歸還YouBike時，不慎將手機掉落至派出所前的大排水溝內，因該排水溝深約5米，不但水流湍急且邊坡陡峭無法自行拾取，只好求助警方，警員李昇威與實習生侯竣耀獲報前往現場察看。

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李員見該排水溝邊坡有不規則突出物，極似攀岩場地，靈機一動想到本次巴黎奧運也將其列為正式比賽項目，決定利用攀岩技巧協助鄭女取回手機，請侯生以手電筒照明，自己則穿好雨鞋，利用「三點不動一點動」攀岩技術，小心翼翼地攀爬下至排水溝內涉水，最終順利尋獲鄭女掉落的蘋果手機。

鄭女對於員警熱心協助冒險渉水找回寶貝手機時，萬分感激表示「員警找回的不僅僅是手機，更有存在手機內的珍貴回憶。」喜悅溢於言表，並一再向員警鞠躬感謝。

第五分局表示，攀岩是近年來在台灣逐漸流行的運動，本次巴黎奧運也將其列為正式比賽項目，李員靈活應用攀岩技巧，不僅展示了警方的機智與勇氣，更讓民眾看到警方在面對困難情境時的應變能力與專業精神，也提醒民眾，日常生活中應小心保管好隨身物品，如遇到困難情況，應及時求助，切勿自行冒險，以免發生意外。

李員利用攀岩技巧下排水溝。（警方提供）

手機失而復得，鄭女高興的李員道謝。（警方提供）

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