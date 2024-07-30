為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花50萬跨海娶越妻「人財兩失」 翻臉悔婚告媒婆反被打臉

男子去年為迎娶越南妻子，前後花了50多萬元，最後卻無法將新娘接回台灣同住。（情境照）

男子去年為迎娶越南妻子，前後花了50多萬元，最後卻無法將新娘接回台灣同住。（情境照）

2024/07/30 07:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓男子去年為迎娶越南妻子，前後付聘金、買金飾、辦喜宴等共花了50多萬元，最後卻無法將新娘接回台灣同住，氣得怒告當初牽線媒人求償50萬元，法院審理發現，越籍妻子未能返台原因，問題出在未完成相關流程，且花費都用於婚禮上，駁回其求償之訴。

判決指出，吳男主張，去年3月20日19時30分許，與賴姓女子協議赴越南娶妻，兩造並簽立訂金收據，將迎娶定金36萬元交付予賴。於同年月31日前往越南，再交付4萬元、及價值10萬元之金項鍊，用以處理婚紗、喜餅等事宜。

但事後吳男認賴女任事態度消極，拒不依收據第2條約定返還所交付之財物，而提起訴訟，並聲明：被告應給付原告50萬元。

賴女則稱，去年3月她帶吳一起去越南，與越方仲介至在女方家裡，仲介將36萬元扣除機票、證件等費用後，交給女方父親，吳男就在那段時間跟女方辦理結婚、喜酒、辦結婚證件等，均有婚禮照片、仲介點鈔照片可證。

賴女說，結婚後男方半年內必須要過去越南3趟、並有紀錄，第一次是去看女方，是相親，不算流程，流程的第一趟就是過去結婚、辦婚禮，第二趟要面談，第三趟要幫女孩子拿簽證，才能將新娘帶回台灣，吳僅去過越南兩次，未完成相關流程。

岡山簡易庭審理，吳男與越南籍配偶確有身著婚紗辦理結婚儀式、配戴金項鍊之情形，可認該等金錢已因辦理婚紗、喜餅等支應完畢，金項鍊贈與女方無訛，駁回其求償之訴，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小彬彬節目聊婚姻「隔2天就離婚」 工作人員傻眼：都還沒播
2024/03/06 16:08

小彬彬節目聊婚姻「隔2天就離婚」 工作人員傻眼：都還沒播
121公斤工程師相親打槍89公斤女 想找迷你身材讓社工好為難
2024/04/17 23:57

121公斤工程師相親打槍89公斤女 想找迷你身材讓社工好為難

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
鐵工中風臥床8年 越裔妻不離棄照料 圓融行善團和烘內所伸援手
2023/12/27 20:31

鐵工中風臥床8年 越裔妻不離棄照料 圓融行善團和烘內所伸援手
台男越南娶妻慘變搖錢樹花120萬！當地人曝：只想嫁去韓國
2024/05/16 22:51

台男越南娶妻慘變搖錢樹花120萬！當地人曝：只想嫁去韓國

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
男生最想娶職業不是空姐、護理師！ 冠軍獲長輩認證「超愛」
2024/03/13 09:55

男生最想娶職業不是空姐、護理師！ 冠軍獲長輩認證「超愛」
江宏傑評評理！福原愛誇口：娶到我非常划算
2024/05/23 18:45

江宏傑評評理！福原愛誇口：娶到我非常划算
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播