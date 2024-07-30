花50萬跨海娶越妻「人財兩失」 翻臉悔婚告媒婆反被打臉

男子去年為迎娶越南妻子，前後花了50多萬元，最後卻無法將新娘接回台灣同住。（情境照）

2024/07/30 07:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓男子去年為迎娶越南妻子，前後付聘金、買金飾、辦喜宴等共花了50多萬元，最後卻無法將新娘接回台灣同住，氣得怒告當初牽線媒人求償50萬元，法院審理發現，越籍妻子未能返台原因，問題出在未完成相關流程，且花費都用於婚禮上，駁回其求償之訴。

判決指出，吳男主張，去年3月20日19時30分許，與賴姓女子協議赴越南娶妻，兩造並簽立訂金收據，將迎娶定金36萬元交付予賴。於同年月31日前往越南，再交付4萬元、及價值10萬元之金項鍊，用以處理婚紗、喜餅等事宜。

請繼續往下閱讀...

但事後吳男認賴女任事態度消極，拒不依收據第2條約定返還所交付之財物，而提起訴訟，並聲明：被告應給付原告50萬元。

賴女則稱，去年3月她帶吳一起去越南，與越方仲介至在女方家裡，仲介將36萬元扣除機票、證件等費用後，交給女方父親，吳男就在那段時間跟女方辦理結婚、喜酒、辦結婚證件等，均有婚禮照片、仲介點鈔照片可證。

賴女說，結婚後男方半年內必須要過去越南3趟、並有紀錄，第一次是去看女方，是相親，不算流程，流程的第一趟就是過去結婚、辦婚禮，第二趟要面談，第三趟要幫女孩子拿簽證，才能將新娘帶回台灣，吳僅去過越南兩次，未完成相關流程。

岡山簡易庭審理，吳男與越南籍配偶確有身著婚紗辦理結婚儀式、配戴金項鍊之情形，可認該等金錢已因辦理婚紗、喜餅等支應完畢，金項鍊贈與女方無訛，駁回其求償之訴，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法