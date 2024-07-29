竹聯幫明仁會分會長拉會員玩線上博奕 沒錢還就潑漆、強擄拘禁

竹聯幫明仁會宜蘭溪北分會長陳嫌（前一）及游嫌（前二）等人，找會員遊玩線上博弈並涉嫌暴力討債，刑事局逮捕12嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/29 15:23

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會宜蘭溪北分會長綽號「少年董」陳姓男子及幫眾游姓幹部等人，拉攏會員遊玩線上博弈平台，並提供資金借貸服務，等被害人無力償還龐大債務時，便前往其住家潑漆、撒冥紙，甚至強擄拘禁，刑事局掌握情資兵分多路，逮捕陳等12嫌移送偵辦。

刑事局調查，32歲陳嫌吸收在地不良分子44歲游男擔任幫中幹部，招攬當地居民加入「卡利娛樂城博弈平台」會員，還提供借款服務，若還不出來則以脅迫、拘禁、毀損、侵入住宅等手段，逼迫被害人簽下本票及恐嚇取財及其家人，令人心生畏懼、不得安寧。

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其中，張姓被害人去年迄今輸了1百多萬元後，向陳嫌等人借了6百多萬元後簽下本票，但因還不出錢，陳嫌等人就到其住處恐嚇、撒冥紙、潑漆，甚至強虜拘禁，直到親友拿錢贖人才得獲釋放。

刑事局表示，接獲至少4名被害人報案後，隨即報請宜蘭地檢署檢察官指揮，經長期跟監、蒐證，並溯源追查相關金流，掌握具體事證後，在今年1月至6月，分別在宜蘭礁溪區、雙北中山及大同等區，持拘票、搜索票，逮捕陳嫌及游姓共犯等12嫌到案。

警方指出，現場查扣贓款610萬元、百達翡麗名錶、空氣槍、塑膠子彈、西瓜刀、球棒、冥紙、帳戶、GPS追蹤器等贓證物，警詢後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送偵辦，經檢方複訊後，諭令陳嫌20萬元交保並限制出境，其餘11嫌則以3萬至15萬元交保。

警方呼籲，民眾應避免落入黑幫集團的陷阱，導致受騙鉅款並遭受暴力恐嚇取財，危及自身及家人的安全。

大批警力荷槍實彈，前往陳嫌住處攻堅。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣贓款610萬元、1百多萬元達翡麗名錶、空氣槍、塑膠子彈等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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