嘉市議員林煒軒遇襲案 主使者判刑1年6月

民進黨嘉市議員林煒軒疑遭假車禍真「教訓」案，嘉義地院今天依犯共同傷害罪，判主使者郭三賢1年6月有期徒刑。 （資料照）

2024/07/29 11:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒疑遭假車禍真「教訓」、遭噴辣椒水、持棍棒毆傷案，嘉義地院審理後，今天依犯共同傷害罪判主使者郭三賢1年6月有期徒刑、江姓共犯5月有期徒刑（得易科罰金）、吳姓與楊姓男子10月有期徒刑，全案可上訴。

對此，林煒軒回應尊重司法判決，不過這也凸顯傷害罪在台灣是輕罪，未來有司法改革的必要性。感謝這段期間檢警認真辦案、社會的關心，他會秉持初衷，繼續為鄉親打拚。

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郭三賢審理時辯稱，2022年議長選舉，因聽聞舊的議長要參選，他下注簽賭而輸錢才犯案，知道錯了；郭的辯護律師稱郭已癌末還要撫養岳母、母親及太太，願意與林煒軒和解，請法官從輕量刑。

判決書則指出，郭三賢所稱之犯罪動機，顯不足以讓其一而再地想傷害林煒軒，就此部分，郭並未完全坦認，且於警詢、偵查中均否認犯行，於地院訊問後始坦承犯行。

判決指出，郭三賢因不詳原因，欲傷害林煒軒，第一次於去年10月26日，他與江男聯絡，兩人約妥以假車禍方式，讓林受傷。郭並提供江男車輛，及告知林的車牌、會出現之地點，江於11月1日見林騎車外出，遂一路尾隨，隨時回報郭，然後於同日下午，江即以車撞擊林騎乘車輛，造成林的左手、左腳均受傷。

第二次郭三賢於今年元月23至27日，邀同吳姓、楊姓等男子，多次南下嘉市勘查路線，於28日上午，吳男駕車搭載楊男在嘉市議會會館附近，見林煒軒助理李霖駕車搭載林，旋即尾隨。

車行至世賢路二段地下道，即駕車撞擊林乘坐車輛，待林與李軒下車查看時，吳男、楊男分持甩棍、辣椒水攻擊兩人，致林的後頸有化學性灼傷，及雙下肢挫傷、右手腕擦傷、左掌挫傷；李臉部有化學性灼傷，雙下肢及背部有挫傷傷害。

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