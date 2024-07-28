彰化二林大淹水「另類災情」 派出所一天報案12張遺失車牌

彰化縣二林鎮大淹水，不少民眾把災情po上臉書「二林人的大小事」分享，但其中最多的竟是「車牌遺失」的貼文。（翻攝二林人的大小事）

2024/07/28 23:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風帶來驚人雨量，彰化縣二林鎮不少民眾家都淹水，連車子都泡在水裡，災情慘重，有趣的是民眾無法開車出門，卻一直撿到車牌，只好趕緊在臉書貼文，請車主到警察局認領。警方表示，最多一天撿到12面車牌，從來沒有發生這麼多車牌集體遺失案件，是颱風天最意想不到的災情。

這次凱米颱風重創彰化多個鄉鎮，其中二林鎮不少道路、社區積水不退，幾乎成了「水世界」，不少民眾也把災情po上臉書「二林人的大小事」分享，但其中最多的竟是「車牌遺失」的貼文，不管是撿到車牌的，還是遺失車牌的，通通都急著上臉書找答案。

請繼續往下閱讀...

「二林人的大小事」版主陳一銘表示，26號當天就超過20則相關的貼文，一開始還以為是詐騙，後來越來越多民眾貼文撿到車牌，也有民眾表示要尋找車牌，才驚覺真的很多人的車牌不見了，可是為什麼車牌會掉落，他也搞不清楚。

對此，有民眾分析，現在新的車牌比較薄，比較容易折斷或是螺絲孔破裂變更大，淹水硬開的時候加上水的衝力，就會變形脫落，而且幾乎都是前面的大牌被沖掉。

對此警方表示，初步統計，光二林鎮轄區派出所就接獲約20起車牌遺失跟撿拾的案件，最多一天撿到12面車牌，目前已經領回6面，未領回的，警方將依照車牌資料通知車主儘快到案領回。

二林大淹水，竟然衍生車牌遺失的災情，不少民眾急著到臉書社團發文找尋。（翻攝臉書二林人的大小事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法