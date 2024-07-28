遭詐團盯上 多元計程車運將代購服務成洗錢工具

歹徒與司機對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/28 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕多元計程車除提供交通代步服務，也推出許多便民服務，如快遞包裹、代購商品等，卻被詐騙集團盯上，被利用來洗錢及詐財，一名多元計程車司機接到委託，購買網路商店儲值卡，卻在接受匯款後，帳戶被當成詐騙人頭帳戶，警方提醒，提供代買、代購服務之業者，應避免代購點數卡等易被利用於洗錢的高風險產品，以免讓自己陷入詐欺、洗錢不法共犯的窘境。

刑事警察局指出，這名蔣姓多元化計程車司機，在多元化計程車官方LINE帳號接獲1名客戶訊息，要求蔣男到便利商店代為購買Apple Store的點數卡及台灣大哥大語音儲值卡，並表示費用可以先轉帳給蔣男，雙方也談好代購跑腿費用為新台幣100元。

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蔣姓司機不疑有他，在接收詐騙集團訂單和匯款後，隨即至便利商店購買價值3000元的Apple Store點數卡以及2張300元的台灣大哥大語音儲值卡，並將點數序號拍照傳給詐騙歹徒，隨後蔣姓司機與同事聊天，才得知同事也接收到相同訂單，且其帳戶已遭通報警示帳戶凍結，他才驚覺遭不法分子利用為洗錢帳戶。

刑事局表示，詐騙集團利用計程車提供代購服務項目，即以三方詐騙手法藉機洗錢、詐財，詐騙集團巧扮雙重身分，以其他名義誆騙另一被害人將金錢匯入不知情的被害司機帳戶，詐騙集團又從被害司機端取得點數序號，至網路購物平台刊登廣告，以低價銷售銷贓，如此一來，匯款方被害人遭詐騙損失金錢，而代購方的司機卻因提供帳戶接收詐騙款項，慘遭成為洗錢犯罪的代罪羔羊。

警方提醒，因點數卡具有不記名性、轉移迅速、易於銷贓等特性，詐騙集團常把點數卡當成洗錢及詐騙工具，也呼籲民眾應避免代購點數卡等易被利用於洗錢的高風險產品，以免讓自己陷入詐欺、洗錢不法共犯的窘境，民眾有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

警方提醒代購點數卡當心淪為洗錢工具。（記者姚岳宏翻攝）

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