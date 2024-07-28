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第四岸巡總隊前中校主任詐領查緝獎金 一審判10年2月

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/07/28 12:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前任第四海岸巡防總隊郭姓勤務中心中校主任，遭控於2010年以人頭詐領查緝私菸獎勵金144萬2000元，嘉義地方法院一審判決10年2月，褫奪公權4年，全案可上訴。

判決書指出，郭姓中校1995年8月入伍，2005年至2011年先後任職第四岸巡總隊少校情報官、勤務中心中校主任，負責指導總隊案件偵辦以及查緝等業務。

判決書指出，2010年11月18、19日，第四岸巡總隊接連在台中梧棲港破獲「順得成號—薛雲鴻私菸案」、「宏舜號—翁明福私菸案」，台中市政府財政局依據「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」，各核定394萬3427元、350萬1232元獎勵金，主辦的第四岸巡總隊可分獲165萬7476元、146萬2737元查緝獎勵金，協助查緝有功人員每案最高可獲得3萬5000元獎勵金。

判決書指出，郭男為2案的主偵人員，囿於相關規定，如僅以實際參與人員請領，無法全額請領查緝獎勵金，以人頭或臨時至現場、出力較少的人員列入有功人員名單，指示不知情士官長製作名冊、受領清冊等文書，時任不知情司法組長召開獎金分配評審會議等程序請領獎勵金，獲領獎勵金的部分人員提領部分獎勵金交由郭男，郭男詐取金額總計144萬2000元，實際犯罪所得85萬2000元。

判決書指出，郭男否認有貪污、行使登載不實公文書等犯行，辯稱因私菸案檢舉人抱怨檢舉獎金太少，指示同仁以樂捐方式繳回，再將樂捐款項交給檢舉人，然而該檢舉人證稱的獎金、公關費金額與郭男所述不符，郭男辯詞不足採，認定違反貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法行使登載不實公文書罪犯行。

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