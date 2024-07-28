台東住「太麻里隔壁」阿伯 台中探親後歸心似箭...一路好坎坷

警方貼心替阿伯穿上雨衣。（警方提供）

2024/07/28 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕凱米颱風25日前腳離開，來台中探親袁姓阿伯也歸心似箭想趕回台東探視家園，當天不畏風雨騎乘電動代步車駛向火車站，一路上卻遇上手機沒電、走錯路及電動車沒電等種種考驗，幸好樂觀的他屢遇貴人，在熱心店家及員警協助下，身上裝備全都「補血復活」，讓他滿懷感謝的再度踏上返家的旅程。

台中市第三分局正義派出所員警楊繩武、鍾弘光，當天下午在轄區巡視颱風災損情形，發現一輛電動代步車停在路中上前關心，原來家住台東的袁姓阿伯（77歲）近日來台中探望兒子，因颱風打亂預定回程時間，好不容易等到鐵路復駛，歸心似箭的他不畏風雨，穿著雨衣騎乘電動車，一路從兒子居住的清泉崗出發前往台中火車站。

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未料途中卻發生手機沒電及民眾報錯路的小插曲，電動車也因電力不足，「刁車」在不熟悉的南區，員警了解其困境後迅速展開行動，先將電動車移往派出所充電，也嘗試聯繫其兒子前來協助，沒想到袁男遍尋不著手機，這才想起途中因手機沒電，曾在北區向店家求援，當時他急著重新上路，竟忘記將手機帶走。

員警趁著電動車充電空檔，帶著他前去取回手機，而袁男儘管行動不便，卻依然保持樂觀開朗的天性，幽默地笑稱自己就住在太麻里隔壁，還打趣目前野外求生技巧尚未成熟，還不能隨意被「野放」，此次前來台中探望兒子，也因不想麻煩別人，獨自一人長途跋涉，在確認身上裝備電力無虞後，他便揮手向員警道別，再度踏上返家的旅程。

警方表示，家中若有行動不便長者，請多關心及注意其動向，若長輩有出門需求，可協助規劃外出動線及檢視裝備是否周全，避免長輩出門在外，因突發狀況影響遊興或造成後續不便，另呼籲民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全，倘若在外遇到電力用罄情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。

警方協助阿伯的電動代步車充電，讓他重新踏上歸途。（警方提供）

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