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車手不畏凱米強颱北上取款 警民聯手設局活逮

警方在速食店逮捕取款的朱男。（記者邱俊福翻攝）

警方在速食店逮捕取款的朱男。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/27 13:53

〔記者邱俊福／台北報導〕北市1名薛姓婦人遇上假投資詐團，被詐走10萬元後，見對方又提出需補繳50萬元要求，心生疑慮，向北市警信義分局五分埔派出所詢問下，驚覺受騙，便跟警方合作在前天颱風天，假意交錢，在一家速食店順利誘出取款的朱姓男子，當場逮人送辦。

警方表示，薛姓受害婦人在上月初因想學習股票投資，故在LINE上輾轉加入一個暱稱「艾蜜莉」的好友及詐騙群組「股票實操分享」，並下載了對方所提供的投資APP「大戶系統Freetrade」，後續陸續匯款了3筆共約10萬元予對方「客服專員」指定帳戶。

7月中旬，薛婦參加對方APP股票抽籤時，被要求補繳交50萬元，還稱不補繳就要向法院強扣薛婦薪水，薛婦嚇得趕緊至派出所尋求協助，始知遇上詐團。

由於詐團持續與薛婦聯絡，員警隨即指導薛婦以欲交付投資款項為由，與詐團成員約定面交，經被害人與詐團客服幾經協調，雙方相約前天上午在北市永吉路一家速食店交款。

派出所長立即率隊前往約定地點周邊埋伏，並以長相青澀的警局實習生偽裝為速食店消費顧客，在薛婦交付款項之際，上前逮捕取款的20歲朱姓男子，查知朱男從苗栗搭高鐵北上取款，可獲取贓款百分之一的佣金。

警方逮捕朱嫌，除在朱嫌身上查扣面交款項、詐團欲取信被害人所製作的「收據」與「工作證」等物外，更於朱嫌身上起獲有毒品成分煙彈，訊後依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

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