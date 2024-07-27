凱米走了中市夜店開門做生意 警犬上門臨檢一排露腿辣妹

夜店露肩長腿辣妹逗弄警犬。（讀者提供）

2024/07/27 13:07

〔記者黃旭磊／台中報導〕颱風凱米離台後，台中市各區凌晨風雨恢復平息，南屯七期大觀路有3間夜店今天凌晨「動滋、動滋」震耳樂音不斷，轄區第四分局帶警犬隊進店查毒，露肩長腿辣妹排隊待檢，黑犬嗅聞長腿網襪OL，見警犬穿梭嗅聞模樣可愛，紛紛低頭摸頭說「辛苦了」。

第四分局長陳祥麟表示，今晨執行青春專案擴大臨檢，嚴查毒咖啡包合成卡西酮等新興毒品。

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台中市區昨夜受西南氣流影響，狂風暴雨至今天凌晨恢復平靜，七期一帶KTV、酒夜店、PUB及卡拉OK恢復營業，台中市保大特勤中隊、警犬隊及第四警分局動員近60名警力，進入大觀路一帶夜店臨檢，露肩低胸網襪辣妹一字排開等待，見全副武裝並手持步槍特勤中隊警察，驚呼震懾，也看到緝毒犬執勤認真模樣。

「麻煩配合排隊拿出證件」，警方大隊人馬進入包廂，警犬爬上座位嗅聞辣妹皮包，年輕舞客拿出證件證明已成年，警方查明是否有特定通緝犯矇混。

陳祥麟說，7月以來執行青春專案擴大臨檢，陸續查獲超過26名通緝犯、15件酒駕涉及公共危險，將持續針對酒店、夜店及PUB等場所實施高強度臨路檢。

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南屯七期夜店長腿辣妹排隊待檢。（讀者提供）

台中市警犬隊進入包廂查毒。（讀者提供）

警犬臨檢長腿網襪辣妹。（讀者提供）

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