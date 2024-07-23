彭姓退休警官涉電玩收賄案未到案 竹檢發布通緝

新竹市彭姓退休警官涉電玩收賄案未到案，新竹地檢署已發布通緝。圖為彭任警察執勤照片。（照片取自彭的臉書）

2024/07/23 20:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因收受電玩業者賄賂被收押，其中曾任西門、文華、北門派出所的彭姓退休警官，同樣也因涉嫌收賄、包庇電玩業者，經新竹地檢署多次通知、拘提未到案，新竹地檢署已發布通緝，通緝原因為逃逸或藏匿，由於該案案情尚不明確，有待彭姓退警到案查明。

據了解，新竹電玩劉姓業者，為免於或減少遭警取締，自2021年1月起至今年5月，按月提供54萬元「公關費」，合計賄款2214萬元，若逢三節當月再加碼賄款，並委請宋瑞展、陸、彭、阮姓等3名退警，處理朋分共同收受賄賂的偵查隊、督察組及行政組的員警，讓該店免於或減少遭警取締。

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案件曝光後，宋瑞展已被收押，劉姓業者、阮姓、陸姓2名退警均已到案，但彭姓退警不但多次通知未到，且失蹤多日，不久前彭的轎車在南寮某汽車旅館被找到，雖彭有向家人報平安，但目前人依舊下落不明，有傳言他已逃至境外，新竹地檢署也因此發布通緝，籲彭姓退警趕緊到案說明。

據傳，彭姓退警除曾任上述派出所所長，也擔任新竹市副議長余邦彥的隨扈多年，但去年申請退休。外傳彭退休後仍與電玩電者過從甚密，且彭熱愛登山，也經常在臉書曬出各種登山的照片。

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