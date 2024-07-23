竹縣女醫偽造患者病歷 詐領健保費531萬

竹縣女醫偽造患者病歷，詐領健保費531萬遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/23 15:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某診所沈姓女醫被健保署發現偽造患者病歷，冒領健保費用，向新竹地院提告要求賠償531萬元，女醫聲稱健保署讓她1年多沒收入，不僅要求還錢，還要賠償她100萬精神慰撫金，新竹地院最後判沈女需賠償531萬給中央健保署。

健保署指控，新竹縣某診所負責醫師沈女於108年2月起至110年11月止，將對28名病患之不實診療紀錄做成病歷，再透過電腦連線方式，申報請領醫療費用，

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推估被告於106年3月起至111年2月期間申請之531萬點健保點數均有虛偽申報情形，要求沈女應賠償健保署531萬元。

沈女否認有虛報健保點數行為，聲稱看診期間要解釋病情，還要繕打病歷，忙中有錯而未注意電腦系統當機，誤將一位病患同時掛成好幾名病患，並無健保署所指「同日多刷健保卡而虛偽拆報醫療費用」情形。

沈女說健保署已管控診所1年收入，暫緩給付診所應請領之健保醫療費用，並停止健保特約長達15個月，她在此期間均無收入，甚而罹患憂鬱症，要求健保署將管控的310萬元給她，並賠償她100萬元精神慰撫金。

刑案部分，新竹地院認沈女確有虛偽登載診療紀錄，並據此製作健保點數申報表，向健保署申報請領醫療費用給付共計15萬元，依詐欺取財罪判刑1年6確定。最後民事庭再判決沈女應賠償健保署531萬元。

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