廉政署推動透明廉潔綠能產業 全力打擊「綠能蟑螂」

廉政署署長馮成。（廉政署提供）

2024/07/23 14:24

〔記者陳彩玲／台北報導〕廉政署自2021年規劃「政風機構辦理妨害綠能產業發展相關犯罪專案計畫」，揪出各類妨害綠能產業發展的「綠能蟑螂」，避免不當外力介入，以達能源轉型、環境永續之政策目標，廉政署長馮成今日更邀集和綠能工程有關的機關政風機構查處主管，整合打擊妨害綠能產業犯罪的量能。

為推動透明廉潔綠能產業，馮成指示辦理「2024年查處業務策進會議」，今天邀集和綠能工程有關的機關政風機構查處主管與會，除整合打擊妨害綠能產業犯罪的量能，也提醒妨害綠能犯罪態樣，如公務員利用審核權限向業者強索回扣或收受賄賂、以工程承攬名義相互勾結分贓、假環保或抗爭之名變相要求交付回饋金或補償金等。

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另請台南市政府政風處及雲林縣政府 風處分別就犯罪態樣分析及相關策進作為提出經驗分享， 有助於各政風機構對是類案件的認識，找出機關潛存風險， 致力消弭風險，提升偵辦能量及品質，據以擴大發掘綠能產業犯罪的貪瀆線索，實踐國家綠能轉型政策。

廉政署表示， 已督請全國各政風機構積極蒐報相關不法外力干擾綠能產業發展情資，就廠商陳情、屢遭檢舉、民代質詢、審計機關查核、媒體關注的綠能議題或稽審異常案件，深入查察有無不法或不當情事，跨域統合政風量能，強化共同打擊妨害綠能產業發展犯罪相關防制作為。

據統計，今年6月30日止，廉政署已蒐報案關不法情資32案，其中「函送一般非法」案件計14案、「發掘貪瀆線索」案件18案，前開有3案已提起公訴，其餘案件持續偵辦中。

廉政署今辦理「2024年查處業務策進會議」。（廉政署提供）

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