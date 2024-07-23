台中救護車出勤與西屯路爭道 曾擦撞機車擬控燈

台中犁份消防分隊出勤，需與西屯路及向上路車潮爭道。（記者黃旭磊攝）

2024/07/23 12:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中犁份消防分隊救護、消防車出勤，需與西屯路及向上路車潮爭道，當地為龍井海線及工業區進出國道市區要道，消防員指出「救護車出勤曾與機車擦撞」，台中市議員林昊佑與消防、交通局會勘後，將增設出勤優先按鈕、出勤時控成綠燈爭取救災時間。

「去年7月前，救護車出勤曾與機車擦撞」，林昊佑、台中市消防局副局長戴峻焜及消防局第四大隊長吳進宗等人，今天至犁份消防分隊路口會勘，當地出勤動線為西屯路四段、向上路六段交會，國道3號、西濱台61線及台中港車流頻繁進出，常需與車流爭道影響救災時間，還曾兩度發生擦撞事故。

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台中市議員林昊佑說，西屯路綠燈車速非常快，救護、消防車出勤救災卡在紅綠燈口，研議增設出勤號誌優先按鈕，讓車輛出勤時控成綠燈，暢行無阻分秒必爭爭取市民救護時間。

消防員透露，救護車曾兩度在路口與機車擦撞，也曾發生民眾為閃避救災車輛、兩車自行擦撞事故，救護車直接停車將傷者送醫。

犁份消防分隊長袁芷筠說，出勤路口剛好是機慢車道轉彎道，車頭要探很出去才看得到車，沒辦法看到路口紅綠燈，研議先裝設路口數位攝影機，至於交通局將設反光鏡，讓消防車出勤看到路口死角。

台中市議員林昊佑在出勤路口表示，西屯路車速非常快，救護、消防車出勤被紅綠燈卡住。（記者黃旭磊攝）

消防隊將裝設路口數位攝影機，便於出勤時看到燈號。（記者黃旭磊攝）

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