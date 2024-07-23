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顏寬恒貪污案7/25宣判 台中地院：若放颱風假改7/26宣判

國民黨立委顏寬恒（前）遭控竊佔國土、偽造文書和詐領立委助理費，原定7月25日上午宣判，台中地院今表示若放颱風假，將改至隔天宣判。（資料照）

國民黨立委顏寬恒（前）遭控竊佔國土、偽造文書和詐領立委助理費，原定7月25日上午宣判，台中地院今表示若放颱風假，將改至隔天宣判。（資料照）

2024/07/23 11:32

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨立委顏寬恒因位於沙鹿的豪宅涉嫌假買賣，台中地檢署並依偽造文書罪、貪污、竊占國有地等3項罪名，將顏寬恒夫妻等5人提起公訴，台中地院審理後原訂7月25日上午10點宣判，不過因凱米颱風恐侵襲台灣，台中有可能放颱風假，台中地院今天表示，若當天放颱風假，將改在7月26日上午10點宣判。

顏寬恒因沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地，買賣又涉嫌偽造文書，台中地檢署偵辦時又進一步查到，顏寬恒疑似用林進福當人頭詐領助理費，去年4月台中地檢署依涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴，其太太陳麗凌則依偽造文書罪起訴。

台中地院經多次審理，顏寬恒都親自出庭但堅不認罪，認為是「天大的冤枉」，檢方則批顏是3案主謀、最終受益者，應從重量刑。台中地院原定7月25日上午10點進行宣判，不過依中央氣象署的預報，凱米颱風24、25日對台灣影響最大，台中若因此放颱風假將影響到宣判。

台中地院行政庭長李進清今天表示，法院對於宣判碰上放颱風假，有一定的處理機制，就是改成下一個上班日宣判，因此若原定7月25日上午10點的宣判碰上颱風假，將改成7月26日上午10點宣判，至於原定法庭若有其他案子要審，則會改到其他法庭宣判。

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