誆投資新竹土地騙走友人2960萬 男被判刑6月

誆稱投資新竹土地可獲暴利，曾男騙走好友近3000萬被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/22 08:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹曾姓男子以投資土地為幌子，向好友黃男騙稱投資200萬可在2個月內獲利40萬，事後更騙黃男將近3千萬，事後黃男赫然發現該土地已經轉售他人，才知受騙，新竹地院依詐欺取財罪判刑6月。

法官調查，黃男與曾男因投資土地而認識，曾男向黃男誆稱投資新竹市土地200萬元，可於2個月內獲利40萬元，黃男信以為真，而於96年5月開具面額200萬元支票給曾男，事後黃男未實際取得獲利。

請繼續往下閱讀...

曾男又向黃男誆稱可購買陳男名下新竹市2筆土地獲利，並可申辦農會貸款，黃男又開面額500萬元、1千萬元支票各1張給曾男，並於96年7月從妻子帳戶轉帳1260萬元到曾男銀行帳戶，合計給付2960萬元作為土地投資款。

曾男事後告知無法取得農會貸款，黃男事後更知悉新竹市該2筆土地所有權人於96年9月已將土地轉售他人，始知受騙，憤而向新竹市調查站提告。

法官審酌被告誆稱投資土地可獲利，一再詐騙黃男，造成黃男受有財產上損失，且詐騙金額甚鉅，其行為實值譴責，法官念其犯後終能坦承犯行，與黃男達成和解，願分期賠償告訴人2550萬元，黃男亦表示願意原諒曾男，並希望從輕量刑，避免曾男因入監服刑而無法履行和解筆錄內容，願意給他易科罰金機會，最後法官依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法