北市托嬰中心遭多次倒車撞擊 律師︰不排除教唆或組織犯罪可能

設立在台北市私立培諾米達信義幼兒園舊址的睿芯托嬰中心，今（21）晨遭人駕車衝撞，鐵門損毀。（記者何玉華攝）

2024/07/21 15:14

〔記者何玉華／台北報導〕設立在台北市私立培諾米達信義幼兒園舊址的睿芯托嬰中心，今（21日）晨遭人駕車衝撞，鐵門損毀，睿芯托嬰中心委託律師林泓毅受訪表示，從監視器影像看來，事發前約10分鐘已有不明男子在斜對面的店面等待，疑似全程指導、拍攝衝撞過程，撞擊完畢後還與駕車男子嬉戲打鬧，除了涉嫌毀損罪嫌，不排除有教唆或組織犯罪的可能，將連同在網路上蒐集的言論，一併交流警方釐清案情。

林泓毅表示，雖已申明托嬰中心與培諾米達及被收押的狼師沒有關係，還是遭到不理性的民眾衝撞，除了可能涉及到毀損之外，還可能涉及到妨礙社會秩序，甚至不排除有教唆或組織犯罪的可能，會連同之前在網路上蒐集到的不友善言論，一併交給警方偵辦；尤其在今天的衝撞事件後，案件已經升級到對托嬰中心的危害。

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林泓毅指出，從監視器畫面可以看到事發前10分鐘，有1名不明男子在斜對面的店面等待，等到衝撞的車輛來時，他也趨前疑似指導整個衝撞過程拍攝，撞擊完畢後，還與駕駛嬉戲打鬧，相關的影片都會擷取提供給警方，另為進一步的釐清案情，也會提供必要的資訊給媒體；而之前網路留言，甚至有人說願意付費請人再噴漆一次。

林泓毅表示，希望檢警調查勿枉勿縱，尊重檢警依證據偵辦的結果；另也初步跟家長確認，家長都希望托嬰中心繼續營業，因此今天已經緊急請鐵門廠商修復鐵門，明天週一會有安排比較安全的出口進出，不希望被不理性的民眾打倒，畢竟要在信義區這麼地狹人潮的地方找到一個優質的托嬰中心或另覓地點，是有困難的。也希望有關單位協助，一個正派經營的托嬰中心，不應該遭受這樣子不理性的暴力行為對待。

睿芯托嬰中心委託律師林泓毅受訪表示，案件已經升級到對托嬰中心安全的危害。（記者何玉華攝）

睿芯托嬰中心委託律師林泓毅受訪表示，事發前約10分鐘已有不明的男子在斜對面的店面等待，疑似全程指導、拍攝衝撞過程。（圖由睿芯托嬰中心提供）

睿芯托嬰中心被車衝撞後內部情況。（圖由睿芯托嬰中心提供）

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