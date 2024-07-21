中警首辦「少年大主廚」阿慶師「太極炒飯」籲學子黑白要分明

台中市第六分局昨天與弘光科大、阿慶師合作，首辦「少年大主廚」廚藝趣味競賽。（圖由警方提供）

2024/07/21 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕暑假期間，警方執行青春專案宣導活動也持續創新，台中市第六分局與國宴主廚「阿慶師」合作，昨首辦「少年大主廚」廚藝趣味競賽，邀請未成年學子參加，除藉機犯防宣導，「阿慶師」也示範一盤「太極炒飯」叮囑學子，做人處事要是非黑白分明，詐欺、賭博、毒品等不好、非法的人事物都不要接觸。

第六分局表示，此次首度辦理「少年大主廚」活動，與國宴主廚「阿慶師」邱欣慶、弘光科技大學合作，採網路報名吸引40位12歲至18歲的國中、高中學子參與，由於這些學子過去都沒有烹飪經驗，過程中雖有忘記放重要食材（如炒飯內雞蛋）、手忙腳亂或火太大炒飯差點燒焦等突發狀況，但都在現場主廚指導下化險為夷，完成作品。

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而擔任評審的「阿慶師」也小露一手，現場示範指定菜餚的料理方式，用黑米飯和白飯炒出一道「太極炒飯」，更利用該料理分享人生哲理，叮囑學子說，做人處事要是非黑白，不要接觸不好、非法人事物，還舉例線上博弈，就是遊走黑與白之間灰色地帶，不要碰觸賭博，更不要接觸毒品或詐欺車手。

警方也趁著活動期間，提醒青少年勿接觸新興毒品、電子菸害及幫派組織吸收，避免淪為詐欺集團成員或擔任車手，需防範兒少性私密影像犯罪，強化網路安全觀念及避免深夜留連營業場所等相關犯罪6大主軸風險，另向在場的員及家長宣導建立交通安全的駕駛觀念，提醒青少年勿無照駕駛、勿超速，減少交通事故的發生。

昨天活動一共頒發「最佳技術獎」、「最佳創意獎」、「最佳美食獎」等三個獎項，分別由楊姓、蔡姓、顏姓同學三組同學拿下，都獲得分局頒發「刑警熊娃娃」1隻，作為紀念。

分局長陳松寅表示，希望藉著各項宣導及犯罪查緝作為，期待青少年可以充分展現熱血青春的自我，並參與正當的體能、休閒及知識學習活動，同時拒絕從事毒品、詐欺、幫派、色情等偏差行為，遠離不良場所等危害身心健康的誘惑，享受一個健康、充實及快樂的暑假。

國宴主廚「阿慶師」叮囑學子，做人處事要是非黑白分明。（圖由警方提供）

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