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台中男偕友溪邊療情傷 遇盤查裝淡定......地上K盤露餡

警方當天巡經南屯區筏子溪邊時，發現兩名男子拉K。（警方提供）

警方當天巡經南屯區筏子溪邊時，發現兩名男子拉K。（警方提供）

2024/07/21 10:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子近日因失戀心情低落，深夜開車偕好友到南屯區筏子溪邊談心，還藉著漆黑夜色做掩護拉K，卻遇上認真巡邏的員警盤查，警方在車旁地上發現一個K盤，兩人口徑一徑裝傻辯「不是我們的」，但仍因車上的K他命藥罐露餡，這下療情傷未果，雙雙先進警局。

台中市第四分局今天指出，該分局黎明派出所副所長黃思凱、周文彬16日凌晨執行防飆勤務，行經南屯區筏子東街二段、向上路三段路口時，發現一輛停車熄火的轎車，一看到警車靠近，26歲宜姓駕駛及副駕座27歲劉姓乘客立即倉皇下車，劉還藉著漆黑夜色躲在車旁，怪異行徑反引起員警注意，主動上前盤查。

當員警一靠近，隨即聞到濃濃K他命氣味，面對員警詢問，兩人神態自若喝著奶茶，聲稱因為「失戀所以在這邊散心」，一副事不關己的模樣，但眼尖警方突然瞥見地面遺落的K盤，二人表情瞬間不淡定了，面面相覷撇清關係，也裝傻辯稱「不是我們的」。

此時警方不動聲色搜尋，果然又在車內發現一瓶K他命藥罐（重4.9公克），眼見無法狡辯，二人同意配合警方返所採尿，另持有3級毒品部分，依毒品危害防制條例報請裁罰；第四分局長陳祥麟表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。

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警方查扣的K盤等證物。（警方提供）

警方查扣的K盤等證物。（警方提供）

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