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租屋處當大麻分裝工廠 憲警破毒窟逮3男

租屋處當大麻分裝工廠，憲警破毒窟逮三男。（記者蔡彰盛攝）

租屋處當大麻分裝工廠，憲警破毒窟逮三男。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/21 10:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕嘉義陳姓男子持屏東大麻植株，到新竹倪男租屋處與謝男一起製造二級毒品大麻，遭憲警持搜索票當場查獲，新竹地院認為3人所製造大麻數量高達5公斤以上，數量甚鉅，所造成危害甚高，將陳男、倪男依製造第二級毒品罪判刑4年、謝男3年10月。

法官調查，陳男、倪男、謝男均明知大麻係毒品危害防制條例所列管第二級毒品，今年1月20日陳男與倪男與其他不詳共犯（另由檢警偵辦中）共同在屏東縣麟洛鄉大麻田割取大麻植株，將一部分大麻植株載往陳男位於嘉義縣鹿草鄉老家及嘉義縣太保市不知情家人經營店舖陰乾後，再將大麻植株載至倪男位於新竹市租屋處，二人開始製造大麻。

嗣因人手不足，倪男3月1日指示謝男參與大麻製造，三人在租屋處客廳，持剪刀將大麻葉、大麻花自大麻植株剪下，再將剪下之大麻花裝入玻璃罐（內有保濕劑、瓶蓋有密封防水墊）或封膜真空袋；自大麻植株剪下的大麻葉則裝入塑膠袋，以供其他共犯準備製作大麻油。3月7日10點多警方持搜索票前往搜索當場查獲。

案經新竹憲兵隊、新竹市警局第一分局移送新竹地檢署偵查起訴。

法官審酌被告3人所製造大麻數量已高達5公斤以上，數量甚鉅，所造成之危害甚高，將陳男、倪男依製造第二級毒品罪判刑4年、謝男3年10月。

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