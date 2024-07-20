新竹男無照上路撞死斑馬線行人 這3原因獲緩刑

竹縣騎士撞死斑馬線行人，新竹地院判處徒刑5月、緩刑2年。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/20 21:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣54歲陳姓男子沒有機車駕照，騎機車行經湖口鄉新湖路，撞死走行人穿越道的張姓男子，陳男在賠償家屬100萬元後，新竹地院依無照駕車、不依規禮讓行人過失致死罪，處有期徒刑5月、緩刑2年。

法官調查，54歲陳男2月7日清晨6點多，騎機車沿新竹縣湖口鄉新湖路由東往西方向直行，行經該路與信德路有閃光黃燈交岔路口時，應注意於閃光黃燈表示警告，車輛應減速接近，注意安全，小心通過，亦應注意於行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未減速慢行，亦未禮讓行人先行通過。

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當時張男沿人行穿越道，自南向北直行步行穿越新湖路，陳男騎機車撞擊張男，致張男倒地，受有頭部鈍力損傷，送醫不治。

法官審酌陳男未能善盡駕駛注意義務，使被害人張男喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補；惟念陳男犯罪後坦白承認犯行，且已與被害人家屬成立調解，並已給付賠償金100萬元，最後依犯汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失致人於死罪，處有期徒刑5月，緩刑2年。

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