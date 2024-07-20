為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新竹男無照上路撞死斑馬線行人 這3原因獲緩刑

竹縣騎士撞死斑馬線行人，新竹地院判處徒刑5月、緩刑2年。（記者蔡彰盛攝）

竹縣騎士撞死斑馬線行人，新竹地院判處徒刑5月、緩刑2年。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/20 21:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣54歲陳姓男子沒有機車駕照，騎機車行經湖口鄉新湖路，撞死走行人穿越道的張姓男子，陳男在賠償家屬100萬元後，新竹地院依無照駕車、不依規禮讓行人過失致死罪，處有期徒刑5月、緩刑2年。

法官調查，54歲陳男2月7日清晨6點多，騎機車沿新竹縣湖口鄉新湖路由東往西方向直行，行經該路與信德路有閃光黃燈交岔路口時，應注意於閃光黃燈表示警告，車輛應減速接近，注意安全，小心通過，亦應注意於行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未減速慢行，亦未禮讓行人先行通過。

當時張男沿人行穿越道，自南向北直行步行穿越新湖路，陳男騎機車撞擊張男，致張男倒地，受有頭部鈍力損傷，送醫不治。

法官審酌陳男未能善盡駕駛注意義務，使被害人張男喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補；惟念陳男犯罪後坦白承認犯行，且已與被害人家屬成立調解，並已給付賠償金100萬元，最後依犯汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失致人於死罪，處有期徒刑5月，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越南街景有台味？乍看「以為台北市」網愣住：超像公館圓環
2024/07/01 20:00

越南街景有台味？乍看「以為台北市」網愣住：超像公館圓環
影片曝光！曾嗆禮讓行人白癡政策 藍委賴士葆開車撞傷斑馬線2婦人
2024/07/10 09:26

影片曝光！曾嗆禮讓行人白癡政策 藍委賴士葆開車撞傷斑馬線2婦人

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
竹市首季10人交通事故死亡 議員劉崇顯：高虹安大內宣被打臉
2024/06/02 12:02

竹市首季10人交通事故死亡 議員劉崇顯：高虹安大內宣被打臉
台南老婦疑閃違停車輛遭碾死 市議員陳怡珍開砲：立即檢討
2024/06/06 19:06

台南老婦疑閃違停車輛遭碾死 市議員陳怡珍開砲：立即檢討

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
比科技執法更有效？彰化秀水商圈屢屢未禮讓行人 地方出招了
2024/06/13 23:46

比科技執法更有效？彰化秀水商圈屢屢未禮讓行人 地方出招了
台灣是「行人地獄」？ 比利時外籍生認證
2024/06/19 10:11

台灣是「行人地獄」？ 比利時外籍生認證
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播