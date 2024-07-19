嘉義男網拍欠繳219萬元營業稅 嘉義執行署拘提管收

陳姓男子欠營業稅219萬餘元，被行政執行署嘉義分署聲請拘提、管收。（行政執行署嘉義分署提供）

2024/07/19 19:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市經營網路商店的28歲陳姓男子，去年應繳營業稅219萬4300元，陳男逾期未繳，還處分名下房地、提領帳戶現金，被移送行政執行署嘉義分署強制執行未果，向嘉義地院聲請拘提管收獲准。

行政執行署嘉義分署行政執行官調查，陳男去年5月1日至6月30日透過蝦皮購物網站經營網路商店，2個月訂單金額就達4100萬餘元，陳男將其中3900多萬元陸續提領至個人帳戶，經財政部南區國稅局民雄稽徵所核定，陳男去年應繳219萬4300元營業稅。

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國稅局調查過程中，陳男聲稱只是將自己帳號借給微信認識的中國友人，賣貨所得款項是提領現金後交給該有人，然而承辦的行政執行官調查時，陳男又稱是女友的嫂嫂借其帳戶從事網拍，說法前後不一、言詞矛盾虛偽。

陳男雖承諾願意每個月自動繳納6000元繳稅，事後卻分文未繳，行政執行官還發現，去年7月20日開始調查其逃漏稅情形，陳男就處分名下民雄鄉房地產，提領帳戶內多筆資金達171萬餘元，而且他還投資嘉義市髮廊並擔任髮廊店長，既有資力投資並經營該髮廊，應有盈餘分配及薪資收入，但嘉義分署核發執行命令扣押其出資額或報酬，都未獲回復，符合「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「顯有履行義務之可能而故不履行」之管收事由。

陳男欠營業稅219萬餘元不繳，行政執行署嘉義分署強制執行。（行政執行署嘉義分署提供）

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