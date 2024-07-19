中國海警船驅離澎湖漁船 漁民反指彰化艦要我方漁船駛離
2024/07/19 18:43
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍漁船遭中國海警船廣播驅離，彰化艦前往護漁，但澎湖漁船表示，彰化艦要求台灣漁船駛離，卻未更硬氣向西行駛，驅離中國海警船；海巡署表示，未對我國漁船廣播驅離，反而是廣播要求中國海警船不要干擾我方漁船作業，並全程監督中國海警船離開雷達視線範圍。
澎湖籍漁船在海峽中線以西公海作業，遭中國海警船廣播驅離，澎湖漁民指稱，昨（18日）30餘艘澎湖籍漁船在北緯23度32分100秒、東經118度34分100秒作業，一直至至今（19日）下午，海巡彰化艦卻在此海域廣播，要澎湖漁民離開此處。漁民表示，海巡艦艇應該要再更往西開護漁，保護漁民對抗中國海警，而不是叫漁民收網往東駛回花嶼。
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針對漁民說法，海巡署艦隊分署說明，今日中午12時5分彰化艦於澎湖海域海峽中線執行巡護任務時，發現中國「海警14504」，在澎湖花嶼西方48.2浬（中線以西1.3浬），對澎湖籍龍號漁船進行廣播，「彰化艦」立即前往2船之間戒護，中國海警船隨即向西航離，下午1時30分海警船於花嶼西方58浬、中線以西12浬海域，脫離「彰化艦」雷達監控。
「彰化艦」趕往現場後，立即對中國海警船進行護漁廣播，要求其勿干擾我漁船作業，並未廣播請我國漁民離開。海巡署強調，海巡署依「政府護漁標準作業程序」，妥適規劃執行海上護漁勤務，籲請漁民朋友於海上遇到各類案件，請撥打海巡118免付費專線，海巡艦艇將於第一時間趕往協助。