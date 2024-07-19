曾囂張在北檢大門砍人 北聯幫堂主假投資騙千萬被聲押

警方詢後依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移請台北地檢署偵辦，其中含黃男在內5人遭聲押。 （記者鄭景議攝）

2024/07/19 13:11

〔記者鄭景議／台北報導〕北聯幫北武堂堂主黃琝翔，過去曾帶人在台北地檢署外持刀砍人，日前他在臉書社群投放飆股廣告，詐騙民眾進行假投資，有民眾遭詐1010萬元血本無歸，台北市中正二分局警方17日逮捕黃在內共9人，依組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法以及毒品等罪嫌送辦，其中含黃男在內5人遭聲押。

據了解，34歲黃琝翔平時以北聯幫北武堂堂主自居，過去在前警官許恒瑞吸金案時，曾為了力挺許帶著幫眾在台北地檢署外與他人鬥毆，還有幫眾帶著刀將人砍傷，一男子連肌腱、神經都被砍斷，北檢認為黃琝翔等人目無法度的程度「非常人能想像」、藐視司法、向公權力挑戰，依殺人未遂等罪起訴黃琝翔等10人。

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他夥同幫眾在今年3月時於臉書投放飆股廣告，然後誘騙民眾加入LINE飆股社團，並透過假APP製造獲利假象，讓民眾持續投資，待民眾想拿回本金時才發現自己遭封鎖，詐團累計不法所得約3000餘萬元，部分被害人尚在持續清查。

有民眾在5月份時加入社團，兩次投入25萬元的資本都有10萬元獲利，開心下持續投資，分8次陸續投入1010萬元，等到想將本金及獲利取回時，才發現遭封鎖血本無歸，被害人氣憤下於6月前往中正二分局報案。

中正二分局警方17日兵分多路分別前往新北市中和區、淡水區及北市中正區、中山區及大同區民族路上詐團據點執行搜索，查緝黃姓犯嫌等9人到案，並查扣愷他命（總毛重10.4克）、手機14支、新台幣14萬1000元、監視器主機2臺、電腦主機2台及自小客車1台等證物。

警方詢後依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移請台北地檢署偵辦，其中含黃男在內5人遭聲押。

北聯幫北武堂堂主黃琝翔，過去曾在台北地檢署外持刀砍人。 （記者鄭景議翻攝）

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