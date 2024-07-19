涉台智光案在押北市議員陳重文、台通光老董兒李嘉豪 今移審決定續押或交保

涉台智光弊案的國民黨台北市議員陳重文（藍衣者），因涉台智光弊案被羈押禁見，檢方今依貪污等罪將陳起訴後移審，院方定下午3時開庭。（記者塗建榮攝）

2024/07/19 13:22

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文，涉台智光弊案圖得利益321萬餘元，今被依貪污等罪起訴，同案在押被告還有台智光母公司台通光公司董事長李慶煌之子李嘉豪。全案下午3時將由台北地院開移審庭，以決定續押或交保。

此案源自柯文哲市府時期，柯多次在晨會上質疑前市長郝龍斌任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約為「怪案」，導致市府被不平等合約綁住25年；北市政風處調查合約疑點期間，與廉政署同步接獲檢舉，指有北市議員護航、圖利台智光，廉政署因此發交北部地區調查組揪弊。

請繼續往下閱讀...

檢廉偵監發現，警用CCTV採購案在陳重文於議會提書面質詢前後，曾與李慶煌密集聯繫；同時，陳的家族公司營業金流也疑有異常，故懷疑陳重文透過妻子等人協助，利用家族公司的帳面營業金流來隱匿不明財產。

然陳重文與其妻、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍應訊時，均否認收賄或經手不明款項；台灣智慧光網負責人李慶煌也喊冤，辯稱沒有行賄。但陳無法交代近千萬元不明財產來源，經檢方向北院聲押禁見，北院原認陳無羈押必要，諭知200萬交保，案經抗告，北院改對陳裁定羈押禁見，並於今日起訴。

檢方另於查辦陳重文所涉案情時，意外查出與陳關係密切的北市警用監視器業者台灣智慧光網聯盟負責人李慶煌一家，涉於台智光母公司台通光電公司內線交易，不法獲利上千萬，日前訊後將李慶煌請回，但依內線交易罪向聲押禁見李的兒子李嘉豪獲准，同樣今日起訴。

台通光公司董事長李慶煌之子李嘉豪，被查出涉於台智光母公司台通光電公司內線交易，套利上億元，檢方今依證交法內線交易罪起訴李嘉豪並移審，院方定下午3時開庭。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法