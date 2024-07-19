詐團車手落網被通知去報案才驚醒 富婆2個月遭騙走1200萬

員警埋伏逮捕出面取款的陳姓詐團車手。（讀者提供）

2024/07/19 11:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市50歲吳姓女子今年5月結識陌生男子，邀約加入股票投資群組，誘使吳女先後投資5次，陸續投入1200多萬元，直到嘉義警方逮捕詐團車手，查出吳女為其中一名被害人，通知她快到警局報案才驚覺受騙，吳女昨配合警方誘出車手，一口氣逮獲4人到案。

警方表示，今年5月以來，台灣股市大盤指數接連創新高，不少手邊有閒錢的人，深怕錯失機會，禁不起誘惑讓詐團有機可趁，假投資成為當前詐騙主流。

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高市吳姓女子5月結識陌生男子邀約加入股票投資群組，並佯稱「短期投資即能取得高獲利」，後續有佯稱投資公司投資助理建議吳女，先下載他們所提供之股票投資app軟體，從以抽中股票為由，誘使吳女先後投資5次，陸續投入1200多萬元。

直到嘉義市警方破獲詐欺車手發現吳女為被害人，通知吳女快到五甲所報案才驚覺不對，吳女配合警方約尚不知情的車手，再次面交208萬元，昨員警在三誠路上埋伏，逮捕出面取款的陳男（27歲），並在附近保養廠逮捕負責監控手林男（25歲）、張男（26歲）及張男（23歲）共4嫌落網。

警方並在車上查獲三級毒品K他命1包（0.74公克）、K盤二組及使用偽造車牌，警方當場依現行犯逮捕，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法、毒品及偽造文書移送高雄地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團偽造的投資收款收據及證件。（讀者提供）

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