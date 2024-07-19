中警焚燬市值5000萬「髒東西」 還有千奇百怪吸毒工具

毒品藥物運至后里焚化爐，由操爐工作人員投入焚化爐內。（警方提供）

2024/07/19 11:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕髒東西通通焚燬！台中市警察局刑事警察大隊本月10日辦理第2次「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」工作，焚燬（銷毀）毒品總重達100公斤，估計市價約5000萬元，此次焚燬的「髒東西」，除了愷他命（Ketamine）、搖頭丸外，尚有新興毒品如4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）、3,3-二甲基丁酸甲酯等毒品咖啡包、彩虹菸與第四級毒品西布曲明（Sibutramine）等，以及各種千奇百怪的吸毒器具。

上述毒品與違法藥物之中，國人比較陌生的是彩虹菸，這是一種含有卡西酮類毒品，添加香菸內吸食會有興奮感，外型無色無味，價格低廉易入手，成為台灣新興毒品之一，目前是列為三級毒品，也屬於新興毒品，另外，第四級毒品西布曲明（Sibutramine），則是化學結構與安非他命有點相似的藥物，醫學上視為口服減肥藥之一，但因會引發嚴重的心血管疾病，許多國家已經禁止使用。

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中市警察局刑事警察大隊表示，此次會同督察與政風單位焚燬的第三、四級毒品與施用器具共計1986件，總重為100公斤，若該批毒品流入市面，將嚴重戕害民眾身心，禍害無窮；中市警局藉由公開焚燬的方式，希望民眾暸解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍的目標。

至於銷燬程序，刑大專員李嘉揚說，這些毒品藥物來自各分局，當天核對清點數量，之後載運到台中市后里焚化廠，再度清點核對數量後，在督察與政風人員的監督下，將毒品藥物送入焚化爐內焚燬。

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后里焚化廠將毒品藥物與一般廢棄物，抓入焚化爐內焚燬。（警方提供）

這次銷毀的髒東西，還包括千奇百怪的吸毒器具。（警方提供）

銷毀「髒東西」之前，各單位警方與督察必須一再清點確認毒品種類與數量。（警方提供）

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