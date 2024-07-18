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台中「小郭雪芙」實習警照片曝光！漂亮外型讓通緝犯栽了

長相甜美的邱姓實習女警，原本在美術館工作，轉換跑道考上警察特考，希望能成為幫助弱勢族群的人民保母。（記者陳建志翻攝）

長相甜美的邱姓實習女警，原本在美術館工作，轉換跑道考上警察特考，希望能成為幫助弱勢族群的人民保母。（記者陳建志翻攝）

2024/07/18 19:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰警分局仁化派出所，近日來了一名年僅28歲的邱姓實習女警，因長相甜美、貌似女明星，派出所的學長們都暱稱她為「小郭雪芙」，除了外型亮眼協助辦案也有一套。日前跟著學長前往沙鹿抓通緝犯，因甜美長相連通緝犯都卸下心防，成功將他逮捕解送地檢歸案。

這名邱姓女警今年28歲，之前原本在嘉義美術館工作，因從小對於員警幫助民眾解決問題留下好印象，在家人鼓勵下決定轉換跑道報考警察特考，去年順利錄取，讓她可以一圓警察夢，未來正式分發，希望可以成為幫助弱勢族群的人民保母。

日前仁化派出所接獲線報，一名嚴姓通緝犯在沙鹿區光田醫院附近一帶出沒，員警前往查緝前，發現嚴男有多次妨礙公務、攻擊警方的紀錄，警方為免查緝行動中發生不必要的意外事件，特別請邱女一同前往，希望能順利逮捕嚴男。

當邱生及警方埋伏多時後果然發現嚴男出現，邱生鼓起勇氣大膽上前攀談，甜美外型讓通緝犯也卸下心防，沒發現其他員警已經站在他身後，順利將他逮捕歸案。

霧峰警分局分局長陳祥麟對於邱生的表現表示讚許，若能將在校學習的理論與實際勤務相結合，相信2個月的實習期間定能有所收穫，也歡迎邱生在明年結訓後能再回到霧峰分局服務。

長相甜美的邱姓實習女警（左）跟隨學長抓通緝犯，順利讓嚴姓（右）通緝犯卸下心房逮捕歸案。（記者陳建志翻攝）

長相甜美的邱姓實習女警（左）跟隨學長抓通緝犯，順利讓嚴姓（右）通緝犯卸下心房逮捕歸案。（記者陳建志翻攝）

長相甜美的邱姓實習女警，原本在美術館工作，轉換跑道考上警察特考，希望能成為幫助弱勢族群的人民保母。（記者陳建志翻攝）

長相甜美的邱姓實習女警，原本在美術館工作，轉換跑道考上警察特考，希望能成為幫助弱勢族群的人民保母。（記者陳建志翻攝）

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