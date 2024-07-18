引中資炒作大同股票 台商鄭文逸判13年半、沒收12.5億定讞

台商鄭文逸夥同股市炒手，與中國房地產商任國龍合謀引進中資炒作大同股票，13年6月徒刑，沒收或追徵犯罪所得12億5717萬餘元。圖為大同公司。（資料照）

2024/07/18 17:25

〔記者張文川／台北報導〕大同公司市場派、台商鄭文逸夥同股市炒手鄒興華、金主林振興及鄭文逸祕書張湘羚等人，與中國房地產商任國龍合謀，引進中資炒作大同股票，不法獲利高達31億多元，一審台北地院、二審高等法院皆依證交法仍判鄭文逸13年6月徒刑，沒收或追徵犯罪所得12億5717萬餘元；最高法院維持二審見解，駁回鄭文逸等人上訴定讞，近期須入獄。

同案被告林振興判刑9年10月，沒收3億897萬元；鄒興華4年8月、沒收2669萬餘元；張湘羚3年8月，掮客張莒華4年，今一併定讞；任國龍由北檢通緝中。

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判決指出，鄭文逸2016年認為擁有上千億元土地資產的大同公司，股價被市場嚴重低估，有利可圖，且大同董事會將於2017年5月11日改選，他有意介入大同經營權，趁勢炒股獲利，找中國上海龍峰企業集團負責人任國龍金援。

鄭文逸2016年9月自備5億元，加上任國龍從境外轉帳匯款提供的港幣2億元（約台幣8億多元），鄭文逸並提供數千萬元資金給鄒興華，連同鄒的自有資金、鄭的5.75億元融資額度，再向金主墊款13億元，共集資32億元投入炒作大同股票。

鄭文逸等人利用56個證券帳戶，運用相對成交手法拉抬大同股價，從9月的每股5.48元，一路攀升到同年12月底的9.54元，鄭文逸再聯繫任國龍以港資進場買進拉抬漲幅，至2017年2月10日炒至每股20.65元。

大同董事會改選前的股票停止過戶日為2017年3月13日，鄭文逸聲稱將爭取大同經營權，卻趁機逢高賣出大同股票，集團來回共賺31億2385萬餘元。北檢起訴鄭、鄒、林、張莒華、張女5人，通緝任國龍。

台北地院一審認定鄭、林、鄒、張女4人炒股犯行明確，各量處13年6月、9年10月、4年6月、3年8月，張莒華判無罪。

高等法院二審去年6月宣判，鄭、林、張女3人維持一審刑期，鄒改判4年8月，張莒華改認定有罪，判刑4年。

案經5名被告上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤法令，駁回上訴定讞。

中國房地產商任國龍（上圖黑衣者）。（資料照）

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