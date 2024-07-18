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東山再起小貨車卻被拔牌 餐飲業者急繳32萬欠稅

洪姓業者的家屬捧現金急忙繳清欠稅與罰鍰。（行政執行署台南分署提供）

洪姓業者的家屬捧現金急忙繳清欠稅與罰鍰。（行政執行署台南分署提供）

2024/07/18 15:49

〔記者王捷／台南報導〕經營飲料店的洪姓男子，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間生意受到影響，當時經濟部規定，業主要提供紓困津貼給員工，加上所得稅、燃料稅等欠國家32萬多元，他無力支付因此歇業，今年洪男東山再起，開小貨車到夜市擺攤，行政執行署台南分署發現洪男名下有車，趁他驗車時拔牌，如果沒車就無法做生意，只好乖乖繳清欠款。

洪男的飲料店在2020年與2021年欠繳所得稅、去年又欠下牌照稅、罰鍰、汽車燃料使用費等，3年多來累積321筆罰鍰，合計32萬多元，因逾期未繳納，才由台南分署強制執行。

台南分署指出，在接獲分案後，執行人員發現洪男的餐飲公司名下有一輛車，隨即通知監理機關辦理禁止異動登記，結果洪男在今年7月間開車到監理站參加定期檢驗時，當場被監理站拔牌。

洪男的家屬這個月17日捧著現金，急忙到台南分署繳納欠款，因為他們的小貨車被拔牌以後無法上路，影響其夜市擺攤工作。

台南分署呼籲，民眾應養成按時繳納各項稅捐、費用及罰鍰的習慣，切勿心存僥倖挑戰公權力。

台南分署強調，如果民眾因為經濟困難，而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，但是如果不繳納，台南分署將依法執行。

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