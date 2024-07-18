影片曝光！職業軍人騎重機 住家附近疑逆向撞貨車身亡

車禍現場。（警方提供）

2024/07/18 16:08

〔記者劉人瑋／台東報導〕實在很令人惋惜，一條年輕生命就此消失。台東今早發生職業軍人騎重機與貨車發生車禍事件，年輕的軍人當場死亡，但許多網友急著想查看官方監視器畫面卻發現畫面無法回放，有許多人猜測可能是靠海邊的貨車疑似日出逆光致視線不良跨越雙黃線，但後來又有另一派人推測跨線的是重機。警方初步調查，應是重機跨線，詳細肇事原因仍待進一步調查。

台東縣府在全縣各地景點架設的4K攝影機原本是為了拍攝台東美景、行銷台東，想不到今天卻有新功能「查看意外事故發生過程」，而且還有許多網友急著看回放影片卻不得而入，認為「官方鎖影片了！」並紛紛揣測原因。

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警方初步調查，這起發生在5時50分許於台9線381.5公里華源路段的車禍，林男（55歲）駕駛營業大貨車，沿台9線由南往北（台東市方向）行駛，途經事發路段與由對向北向南巴姓民眾（23歲）騎乘大型重機車不明原發生對撞肇事，巴姓駕駛現場無生命跡象、大貨車林姓駕駛受傷無生命危險，送台東馬偕醫院救治，雙方駕駛飲酒情形醫院鑑驗中，詳細肇事原因大武交通小隊調查釐清中。

警方稍後進一步發現，雖當時剛日出不久且日照強烈，但推測日照方向影響行車可能性不至於難以辨識路面，再者，就現場狀況推測重機騎士應是跨越至北上車道，且似乎難以發現明顯煞車痕即與貨車對撞，更詳細肇事原因仍待調查。

據了解，死者近日才放假，擔任志願役上兵的巴南家中並不富裕，在軍中擔任炮兵營食勤兵已服役4年左右，單位同袍私下表示其表現認真，與同袍互動良好，其死訊傳來令所有同袍十分錯愕難過，由於事故地點距離其住家不遠，加上他平時以重機代步，推測當時應正要返家。

由於漢光演習在即，如今突傳出軍人意外身故也讓軍方倍感壓力，其所屬單位也己派員前往關心、協助後事。

軍方表示，已啟動機制協助處理，並依流程實施撫卹、設法為其找尋更多救助管道並極力為身故弟兄處理好後續事宜。

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