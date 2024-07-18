7旬翁遭騙畢生積蓄4500萬 新北警開3槍逮車手

警方將開車衝撞的監控手丁男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/18 15:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口警分局文林派出所派員查緝詐欺集團，今上午用計順利引出車手與監控手，但監控手拒捕，一度開車朝警方衝撞，現場員警強勢對空鳴3槍，他才放棄抵抗並就逮。警方帶回41歲呂姓車手及18歲丁姓監控手，全案依妨害公務、詐欺、違反洗錢防制法等多項罪嫌送辦。

據悉，73歲許姓老翁退休多時，今年5月透過網路廣告被詐團誘騙加入假投資群組，並被洗腦不斷面交現金，一共損失共4500萬元，這些錢是許翁畢生積蓄，他不甘受騙於是報警。警方獲報展開調查，先是讓許翁與詐團聯繫，稱欲再入金300萬元，並相約今日上午10時許於街邊面交，詐團不疑有他，派車手呂男與監控手丁男赴約。

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警方見到呂男第一時間將其控制，但文林所長鄭文傑發現外圍一輛可疑轎車鬼鬼祟祟，在文化路二段附近徘徊，於是尾隨在後，跟到忠孝路、公園路口將其攔下，而車上監控手丁男拒不配合，即刻踩油門逃逸。

丁男與警方展開追逐，雙方一路追到文化二路一段、八德路口，丁男受困車陣中，鄭員與同仁即刻下車包圍，這時丁男衝撞警方做最後掙扎，直到鄭員對空開3槍示警，喝令嫌犯不許再逃配合調查，丁男這才乖乖被逮。

警方在車上搜出偽造工作證、詐騙合約、多支手機等多項證物，呂、丁則表示自己受雇於人，並不知道詐團詳細背景，對此警方將持續溯源。

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