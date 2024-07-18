收賄33萬包庇走私白帶魚 八斗子安檢所中尉緩刑確定沒了

基隆市八斗子漁港安檢所時任中尉小隊長陳富翔，收受魚貨商黃春富賄賂，二審高等法院認為陳收賄多達11次、得款33萬餘元，若不執行恐難維持法秩序，撤銷緩刑，維持2年徒刑；最高法院駁回陳男上訴定讞，須入獄。（資料照）

2024/07/18 13:36

〔記者張文川／台北報導〕基隆市八斗子漁港安檢所時任中尉小隊長陳富翔，前年3月收受魚貨商黃春富賄賂，以每趟3萬元代價，放水讓漁船夾帶大量白帶魚走私出港到中國，一審基隆地院依貪污治罪條例違背職務收賄罪將陳男判刑2年、緩刑5年，二審高等法院認為陳收賄多達11次、得款33萬餘元，若不執行恐難維持法秩序，撤銷緩刑，維持2年徒刑；最高法院駁回陳男上訴定讞，須入獄。

判決書，陳富翔任職於八斗子安檢所，負責管理執行進出八斗子漁港的貨物安全檢查，卻被魚貨商收買，利用職務之便，包庇黃男以漁船運送白帶魚走私出港，轉賣給中國漁船。

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2022年3月15、16日，黃男載運大批白帶魚的漁船成功出港，之後在八斗子漁港附近交付3萬元賄款給陳；陳為讓漁船更順利違法出港，同年4月起邀湯姓、陳姓安檢士加入包庇行列，陳男再向黃男宣稱「我裡面有人」加收5萬元賄賂。

湯、陳2人在小隊長指揮下，刻意不檢查或假裝巡查黃男的漁船，並轉知不知情的隊員，於「漁港進出港紀錄表」虛偽填載「查無不實漁獲」，幫助走私。

檢廉查獲後，4人皆自白認罪並繳回犯罪所得，一審基隆地院將4人皆判緩刑，陳富翔被判2年徒刑、緩刑5年，陳、湯2安檢士各判1年10月、1年11月，各緩刑4年，行賄的黃春富輕判6月。檢方認為法院輕縱走私，針對陳富翔上訴高院。

高等法院二審認為，陳富翔身為安檢所中尉小隊長，應固守邊防、檢查船隻，以維護台灣本島安全，竟為圖小利，收受賄款包庇走私漁貨，戕害關務形象，為遂其犯行，還指使下屬與他合謀，有違主管之責，產生外溢效果，且他收賄次數多達11次、金額達33萬4000元，並非一時失慮而為。

且陳富翔觸犯最輕本刑10年以上的違背職務收受賄賂罪，一審考量他自首並坦承犯行，量處2年已屬減刑並從輕，若不執行刑期，恐難以維持法秩序，確實不宜再予緩刑，檢察官上訴有理，撤銷緩刑宣告。

最高法院亦認為不宜緩刑，駁回陳男上訴，全案定讞。

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