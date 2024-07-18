雲林麥寮鄉代主席韓青山20萬交保 檢方將抗告

檢警搜索15處，除搜到現金、黃金外，更查獲長槍子彈、彈匣等。（雲林地檢署提供）

2024/07/18 12:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣檢警近期查獲多件砂石車「北車南運」非法傾倒大量廢棄物，想不到追查竟發現麥寮鄉代會主席韓青山涉案，疑涉嫌威脅「土尾」業者須繳交「照水」（意即把風）的保護費，16日將涉案9人帶回偵訊，訊後韓青山以20萬元交保。雲林地檢署表示，認為裁定有失當，將提抗告。

雲林縣近來各地頻傳遭人濫倒大量廢棄物，檢警多次掃蕩取締砂石車北車南運，將營業廢棄物傾倒農地、魚塭等非法回填案件，而龐大的利益也引起地方覬覦。而雲林縣地檢署在偵辦過程中發現，多名土尾業者遭麥寮鄉代主席韓青山恐嚇取財。

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地檢署指出，韓青山明知業者會在半夜從事非法回填，竟強勢介入，利用土尾業者們深怕造檢舉查獲的心態，夥同張、黃、許姓手下，脅迫每位土尾業者每天需要支付6000至9000元不等，俗稱「照水」的保護費，如不從者就便恐嚇傷害，還率眾包圍土尾場，阻止業者作業等。

經蒐證完備後，檢警前天持搜索票兵分多路前往韓住處、代表會等15處搜索，在韓及其家人住處查獲56萬8500元現金、10萬多美元現鈔、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個，其餘處則搜到長槍子彈60顆、長槍彈夾1個、斧頭1把、開山刀1支、防彈衣1件、球棒1枝、BMW、保時捷各一輛，並帶回韓青山等9人。

地檢署主任檢察官朱啟仁表示，經訊問後依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇取財等罪昨聲請羈押，地院裁定張姓、黃姓小弟羈押禁見，而韓青山與另名許姓小弟各20萬、5萬元交保，其餘涉案人分別以5萬至50萬元交保。

地檢署表示，認為韓青山有勾串共犯、證人及逃亡之虞，裁定有失當之處，將提起抗告。

麥寮鄉代主席韓青山疑向土尾業者恐嚇取財，訊後地院裁掉20萬元交保。（圖由讀者提供）

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