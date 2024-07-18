高市3警分局逾報案30分鐘到場遭檢討 引發基層議論

高市3警分局逾報案30分鐘到場遭檢討，基層反彈警局為拚治安堅持，並加強溝通。（記者黃良傑攝）

2024/07/18 12:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局加強治安與服務時效，要求員警回報到達現場時間及狀況，並依規定進行案件初報、續報及結報，相當於進行管制警網到場時間，經統計，112年度17個分局中，有3個分局（鹽埕、楠梓、三民一）警網超過30分鐘才到場被提列檢討，不過，有網友在《靠北Police》上Po出高雄某分局的通報，引發議論。

有基層員警認為每日統計員警超過10分鐘到場案件並檢討，有人覺得無聊，也有人認為警力沒有增加，趕場萬一出車禍誰負責？況且各分局轄區幅圓大小不同，不過，也有民眾認為警網到場時間必需管制、要求，避免交通事故影響行車，故治安事件影響搶救。

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據了解，每天統計前一日員警超過10分鐘到場處理的案件，並通報各所檢討，另每月彙整各所未落實管控警網到場時間人員，並依情節輕重簽報議處，通報要求各所幹部確實管制到場時間，相關處分及檢討方式和要求，引發基層員警議論。

高市警局今天回應表示，各分局勤務指揮中心均依相關規定，在安全的前提下，儘速到達現場處理民眾報案事件，並進行回報，以確保民眾權益及了解是否需要增派警力，對於通令各分局勤務指揮中心，如同時間有多件報案時，應靈活調派警力妥適應處，保障民眾及員警安全。

市警局強調，各單位接獲110派案應即派員趕赴現場處理、回報，務必貫徹報告快、指揮快、行動快及通訊快要求，以維護高市治安，保護⺠眾安全。

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