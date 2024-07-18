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清大女學生遭機車男尾隨打屁股 怒PO網找證據揪變態色狼

清大女學生遭機車男尾隨打屁股，PO網要找證據揪變態機車男。影片中戴桃紅色安全帽者為尾隨的機車男子。（取自臉書社群新竹大小事）

清大女學生遭機車男尾隨打屁股，PO網要找證據揪變態機車男。影片中戴桃紅色安全帽者為尾隨的機車男子。（取自臉書社群新竹大小事）

2024/07/18 11:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復路市區出現尾隨機車變態狼！清華大學一名女學生PO網稱15日晚上騎公路車回學校時，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨，對方趁經過較暗路段時，打了她屁股後就加速逃逸。女學生痛恨變態機車男行為，因此公布監視器畫面，請大家協助一起抓色狼。對此，警方表示，已鎖定嫌疑人，將全力追查。

女學生在臉書社團「新竹大小事」發文，表示自己7月15日晚上7點30分左右，騎公路車返回清大時，在光復路上遇到性騷擾。女學生表示，有名頭戴桃紅色安全帽的男子騎機車尾隨她，經過較暗的路段還打她的屁股後加速逃逸，當時她被嚇到不知所措，事後報警已查到該名男子的車牌。

女學生也請求網友們幫忙，表示自己需要更多行車記錄器畫面當證據，希望當晚有經過光復路二段、金城一路口與建功路口中間路段的網友，檢視行車記錄器，若有拍攝到犯案畫面當證據，就可以送該名男子「去見法官」，增加嫌犯被定罪的可能。

女大學生的貼文也引來網友熱議，有的留言：「實在太可惡了。這種人一定要抓到」、「也太沒品了！一定要抓出來」、「孩子！妳一定受驚嚇不小，心裡一定感覺噁心又害怕！別怕，大家一定會幫你揪出那個惡徒」、「有夠胎哥」，也有網友欣賞女學生的勇氣：「加油！為妳的勇氣喝采！」

對此，警方表示，目前已鎖定嫌疑人身分，並全力追查。

清大女學生遭機車男尾隨打屁股，圖為騎公路車的清大女學生。（取自臉書社群新竹大小事）

清大女學生遭機車男尾隨打屁股，圖為騎公路車的清大女學生。（取自臉書社群新竹大小事）

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