前高市議員陳乃靜花300萬收購郭台銘連署書，一審判繳600萬免坐牢。（資料照）

2024/07/18 11:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高市議員陳乃靜指使下屬，以每份500元價碼，向民眾收購鴻海集團創辦人郭台銘總統參選連署書共6040份，發出300多萬賄款，檢方偵結後依違反總統、副總統選罷法起訴，高雄地院審理後，法官認定他犯後態度良好，同意讓他用支付公庫600萬元的條件，換取5年緩刑。

陳乃靜曾於2002年以無黨籍當選高市議員，後來未爭取連任，由於為人海派、基層實力雄厚，此次立委選舉擔任郭倍宏喜樂島聯盟後援總會長；鴻海創辦人郭台銘去年有意投入總統大選，陳乃靜也表態支持。

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但檢調查出，陳乃靜和另2名陳男以每份500元向不特定民眾蒐購連署書，從去年9月底至10月間至少已蒐購上千份，向法院聲請羈押3人獲准。陳乃靜被押後，郭倍宏多次以司法迫害、檢調違法搜索等理由聲援陳，但檢方不為所動，還向法院聲請延押。

雄檢最後清點，確認陳乃靜以每份500元價格，向樁腳、後援會成員收購連署書，總計收購6040份，發出金額超過300萬元，陳雖否認犯行，但檢察官認定犯罪事證明確，偵結後將他和另7名共犯提起公訴。

高雄地院審理時，陳乃靜改口坦承犯行，法官認定他犯後態度良好，依違反總統、副總統選罷法判徒刑2年，併科罰金400萬元、遞奪公權2年，另宣告緩刑5年，期間須支付公庫600萬元；另7名共犯則分獲2至4年緩刑，但同樣也要友付50至150萬元給公庫，可上訴。

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