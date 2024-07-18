欲哭無淚！百萬現鈔兌換越南盾 越配驚覺被調包50萬假鈔

越配匯兌百萬現鈔，竟被調包50萬元假鈔。示意圖。（資料照）

2024/07/18 07:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市越籍外配來台辛苦存了100萬元，準備匯回越南讓娘家蓋房子，沒想到遇上地下匯兌詐團，假意收款當面清點15分鐘後，稱當天無法匯兌將錢退還，沒想到取回的百萬元現鈔，竟已經被調包，其中50萬元全是假鈔，警方逮獲年僅18歲的開車小弟無力還錢，讓這名越配欲哭無淚。

判決指出，越籍阮姓外配前年7月，為了要將100萬元匯回家鄉幫娘家，上網瀏覽查詢到地下匯兌管道，同年7月5日14時許，地下匯兌假意派員到阮女位於高雄市大社區住處前交易。

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阮女與其老公進入由謝男所駕駛的車輛後座，將100萬元（以每10萬元為1捆共10捆）紙鈔交付位於副駕駛座之胖男，胖男佯以要點算金額，趁隙將其中50萬元真鈔換成玩具鈔。

謝男則藉口聊天以轉移阮女及其丈夫之注意力，再由胖男假意撥打電話給老闆後，佯稱當天無法兌換越南盾，並將調包之玩具鈔冒充真鈔50萬元，連同另外真鈔50萬元返還予阮女，阮發覺有異，經點算鈔票後發現其中1疊均為玩具鈔，立即報警處理，但只逮獲年僅18歲連駕照都沒有的謝男。

謝男到案表示全不知情，但橋頭地院審理認其假意聊天轉移被害人注意力，參與詐騙行為明確，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判他1年8月。可上訴。

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