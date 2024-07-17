竹縣62歲男上山採藥3天未歸 搜救隊尋獲接力背負9小時脫困

新竹縣政府消防局第2大隊山搜隊員們用人力接力的方式，把上山採藥受困3天的鄧男平安帶回家。（新竹縣政府消防局提供）

2024/07/17 21:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉62歲鄧姓男子上週六（13日）清晨去尖石鄉高台山採藥，始終沒回家，友人擔心，2天後向119求救。新竹縣政府消防局第2大隊立刻組隊上山搜救，昨天（16日）下午2點20分終於發現他，且歷經9個小時才以接力方式把他揹下山送醫。

參與搜救的新竹縣北埔消防分隊小隊長呂君豪說，鄧男被發現時已經虛弱無力坐在廢棄工寮前。他告訴搜救人員說，他上週六清晨6點就到了高台山採藥，原定中午要回到家。不料大約9點左右，因為地面泥濘，不慎失足滑落60公尺深的邊坡，造成腰部和大腿受傷，無法行走。

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鄧男說，他本來上週六中午跟朋友有約，所以只帶了簡單的行動糧，第1天就吃完了，多虧近日山上午後都有雷陣雨，他得以靠接雨水補充水份。

呂君豪說，鄧男的墜落處就在舊時載運木材的廢棄鐵道旁，週一出動搜尋時，鄧男有聽到消防人員的聲音，但多日未進食以致虛弱無力回應。

不過鄧男知道必須要爬上鐵道才能被發現，這是他活下去的最後機會，所以憑藉著意志力，花了1天半的時間，連滾帶爬回到路面。

呂君豪說，過去山區救援，大多使用捲式擔架（SKED）搬運病患，但這次案發地點地勢險峻，最狹窄處僅半個腳掌寬，連正常人行走都有困難，所以只能靠著人力輪流背負，才能把鄧男救出。

但是遇到困難地形處，即便是消防局的山搜健兒，還是得把鄧男放下，請他慢慢行走才能通過，使得這樣一路背起又放下上百次，原本2個半小時的路程，足足花了9個小時，大家才終於回到登山口。

鄧男告訴救難人員說，他曾試圖打112（行動電話緊急救難專線）電話求救，但因現場沒有訊號，所以求援未果，一度很灰心。看到自己終於獲救，最大的感觸就是「餓」、「好餓」！以至於一接過消防員送上的飯糰幾口就吞下腹，讓在場者也看傻了眼。

新竹縣政府消防局第2大隊山搜隊員們用人力接力的方式，把上山採藥受困3天的鄧男平安帶回家。（新竹縣政府消防局提供）

身著藍色上衣的62歲鄧姓男子，在上山採藥滑落邊坡受困3天後終於被消防員找到，平安脫困。（新竹縣政府消防局提供）

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