暑假飆風再起！ 彰化139線15天狂抓851件超速

暑假期間彰化警方為防範青少年競速、壓車行為，持續加強防飆競速勤務。（警方提供）

2024/07/17 20:56

〔記者湯世名／彰化報導〕暑假飆風再起！彰化縣139線大彰路風景優美，是單車族與機車族熱門的休閒路線，卻也因為道路蜿蜒，常傳機車族過彎壓車或競速的車禍事故，據縣警局統計，7月1日開始放暑假到15日，139線就狂抓851件違規超速，平均每天高達近57件，件數驚人，警方強調為防範青少年競速、壓車行為，會持續加強暑假期間防飆勤務。

縣警局交通隊統計，目前警方在139線轄區實施防飆勤務，包括有2支固定式測速照相桿、逕行舉發與巡邏攔停等3項勤務，從放暑假起到15日為止，7.7公里處測速桿共取締429件違規超速，8.537公里處測速桿共取締290件違規超速，另外逕行舉發有132件。總計半個月來共取締違規超速高達851件，平均每天取締近57件。

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警方所取締的851件超速行駛，全部依道路交通管理處罰條例第40條開罰1200元至2400元，至少為國庫進帳上百萬元。

警方指出，139線去年1至6月共發生1件死亡與115件受傷的事故，今年同期則未發生死亡事故，受傷車禍件數為87件，不僅未發生死亡事故，受傷件數也減少28件，顯示警方加強巡邏、防飆勤務發揮嚇阻效果。

隨著國、高中畢業季與放暑假，為防制青少年利用週六、日及暑假期間集結到139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，危害道路交通秩序，警方除例假日強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並結合環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」，以打擊不法，維護交通安全與治安環境。

放暑假的15天內，彰化警方在139線就狂抓851件違規超速，件數驚人。（警方提供）

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