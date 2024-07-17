楊文科涉護航豐邑復工 竹檢：總統套房見面承諾可往下做

新竹地檢署今天說，竹北天坑案豐邑建案遭停工，新竹縣長楊文科涉助復工並與建商於某飯店總統套房見面並接受免費餐食等招待，承諾「可直接往下做」，依涉貪污罪嫌起訴。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 21:53

〔中央社〕新竹縣17日電）新竹地檢署今天說，竹北天坑案豐邑建案遭停工，新竹縣長楊文科涉助復工並與建商於某飯店總統套房見面並接受免費餐食等招待，承諾「可直接往下做」，依涉貪污罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，並對楊文科等12人起訴。

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檢方表示，建案第3次復工後，112年4月27日發生第5次坍塌，導致1輛特斯拉掉入坑洞損壞，新竹縣政府因此勒令第4次停工，同年4月29日獲報在建案地下掏空影響範圍大，工地內的樁已歪斜，由於後續違法施工，同年5月17日再被勒令停工。

檢方說，楊文科明知是否復工應由專案小組專業判斷，竟於112年5月27日在江良淵（前新竹縣工務處處長）召集的專案小組會議進行中，以隨扈使用的行動電話，對正在開會的江良淵說「一定要想辦法給他過」等語施壓，最後在江良淵主導下同意以搶險施工7天。

檢方表示，楊文科在112年7月4日於喜來登飯店總統套房與豐邑機構利害關係人見面，接受免費餐食招待，並承諾「可以直接銜接下去，直接往下做」、「豐邑之森復工可以儘速辦理」。

檢方表示，後來豐邑到工務處告訴江良淵，楊文科在總統套房內的承諾要求要復工，但江良淵已有顧忌不同意也告訴豐邑，此案是否復工由楊文科決定，表達不願出面負責立場。

檢方說，楊文科受託後在同年7月25日與江良淵在縣長室會談此案復工，江良淵指「路基已有淘空危險，豐邑要考慮做改善」，但楊文科卻指非豐邑責任，縣府應編預算檢視。

檢方指出，楊文科與江良淵涉犯貪污治罪條例主管或監督事務違背法令圖私人不法利益等罪嫌起訴；豐邑機構施壓技術人員涉違規施工，造成公共危險，屢次違法施工，無視居民與勞工安全，將豐邑機構相關6人依行使業務登載不實文書等罪嫌起訴。

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