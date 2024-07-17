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北部2警執勤遭撞死 警大校長楊源明南下高雄關心實習生安全

警大校長楊源明南下高雄關心學生實習、生活安全，與學生座談交流。（記者黃良傑攝）

警大校長楊源明南下高雄關心學生實習、生活安全，與學生座談交流。（記者黃良傑攝）

2024/07/17 21:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕警察大學校長楊源明今天到高雄市警察局訪視、關切學生受訓、實習與協巡情況，與55名實習警大生座談，聆聽心聲和心得，學生們說，實習期間，學長姊最常叮囑的就是「注意自身安全」，也學習到不同單位的專業知識，十分充實且具挑戰。

近年來不少員警執勤時遭遇非預期的衝突，導致嚴重傷亡憾事，警大校長楊源明今天下午由高雄市副局長陳宗能陪同，訪視在高雄的警大、二技實習生，關心學生實習情況，頒贈慰問金，他也提醒實習生們注意自身安全，同時感謝高雄市警局協助、照顧實習生的訓練與生活。

楊源明與警大實習生座談，被分配到交通大隊的實習生說，很高興自己在專業單位學會現場拍照、測繪等蒐證，學長姊們最常說的教條就是「注意自身安全」，只要有增加的警力，就會要求在現場處理、維護交通，以免發生二次事件，讓他感動且學會自救才能救人。學生們感謝學校和高雄市警局可以提供實習機會，又有最優秀的學長姊可以跟著學習。

楊源明說，學生實習面對的執勤警覺、危機意識，讓他們從警後、與民眾接觸時，能時時提高警覺，並對於民眾的情緒反應等變數，強化防衛與危機意識。過去套招式的警技，學生的柔道、摔角、射擊、擒拿警棍等警技訓練須持續加強外，更應結合實務案例來強化警技的使用，及時反應、及時反制，該開槍就不能猶豫，也不因過度緊張魯莽開槍。

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