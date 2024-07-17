主導華亞自辦重劃台塑老臣楊兆麟千萬交保 高院發回更裁

主導重劃案的88歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟（坐輪椅者）1000萬元交保，高等法院發回更裁。（資料照）

2024/07/17 20:19

〔記者張文川／台北報導〕桃園地檢署偵辦前桃園市長鄭文燦捲入「變更林口特定區計畫-工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）自辦市地重劃弊案，主導重劃案的88歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟也被檢方聲押，桃園地院法官12日裁定1000萬元交保；檢方2度抗告成功，高等法院今天認為原裁定未說明清為何沒有勾串疑慮，把辯護律師也一併受強制處分，也不妥當，裁定撤銷發回桃院更裁。

桃院法官12日裁定楊兆麟以1000萬元交保，限制住居、出海、出境，偵查期間應遵守法庭指示，楊兆麟除了與辯護律師彼此之間，均不得與其他任何第三人直接、間接討論本案涉嫌的犯罪情節，也不得對外透露偵查中相關內容，楊兆麟也不得直接、間接與涉案共犯或證人接觸。

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高院今天裁定指出，楊兆麟涉犯刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例之不違背職務行為行賄罪，嫌疑重大，除了有逃亡之虞，是否如桃園認為的沒有串證及滅證之虞，尚非沒有疑慮。桃院所附的命令條件中，將辯護人也納入規範的對象，也有不當。

此外，依楊兆麟的涉案情節，以及個人背景環境，桃院僅諭知1000萬元具保，金額是否相當、是否符合比例原則，也有疑問。高院因此認定檢察官抗告有理，撤銷發回桃園地院更裁。

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