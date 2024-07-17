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太囂張！台中火車站月台抽菸被制止 狂嗆站務員脫衣要幹架

男子不斷朝站務員咆哮。（擷自「爆料公社」）

男子不斷朝站務員咆哮。（擷自「爆料公社」）

2024/07/17 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中火車站今天上午發生一起群情激憤的糾紛，一名男子被發現公然在月台上抽菸，遭站務員制止，不但不聽勸還狂嗆對方「是不是要輸贏」，甚至脫掉上衣推對方、咆哮，作勢動手，差點就將站務員擠下月台，過程被民眾拍下上傳網路社群，網友一面倒撻伐該名囂張男。

根據民眾上傳到臉書「爆料公社」的影片顯示，該名平頭男在台中火車站月台抽菸，車站站務員發現後，立即上前勸阻，未料男子不聽勸告，還在現場大吼，引起許多民眾側目驚呼，紛紛拿起手機錄影，期間只見男子朝站務員跳針狂嗆：「是不是要吵架？這林北的自由」等語，手中香菸不只沒熄滅，還不斷揮舞。

接下來男子不斷朝站務員方向走去，即便另名女站務員加入勸阻，男子怒氣顯然仍未停息，持續步步進逼，甚至脫掉上衣推站務員肩膀，還作勢出拳攻擊，由於整個過程就在月台邊，險象環生，也令人替站務員捏了一把冷汗。

網友對此也是一片撻伐，紛紛留言表示「醜態百出還上新聞，值得嗎？」「頭殼底賽？」「離鐵軌遠點，小心被抓時間差推下去」、「要保護自己啊，好險不是遇到更瘋的人」、「這種低下人種，警察一來保證乖乖的」。

鐵路警察局台中分駐所表示，該案發生在今天上午10時20分許，警方接獲台鐵通報，有一名年約52歲男性旅客，當時在第二月台吸菸，因遭制止心生不滿與站務員發生衝突，警方抵達現場後該民眾已無抽菸行為，經詢問該名站務員，表示過程中雖遭該民眾碰觸到肩膀但未成傷，不願提出告訴。

警方強調，台中車站站區均為禁止抽菸區域，後續將調閱相關事證，依菸害防制法規定函請台中市衛生局裁處，最高可處1萬元罰鍰，呼籲民眾車站全面禁菸，請勿在禁菸區域內吸菸，遵守公共場所規定，以保障所有乘客的健康和安全。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

男子甚至脫掉上衣作勢打人。（擷自「爆料公社」）

男子甚至脫掉上衣作勢打人。（擷自「爆料公社」）

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