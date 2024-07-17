高雄氣爆求償案第2波宣判 市府過失責任變8成、獲賠金額減為千餘萬

高雄氣爆重大傷亡求償官司，高雄高分院下午第二波宣判。（資料照）

2024/07/17 15:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕10年前高雄氣爆32死案，市府向中油、榮化和華運3家公司求償，高等法院高雄分院上午第2波宣判，仍認為市府要負8成過失責任，榮化和華運連帶賠償金額自3869萬減為1112萬元。

據了解，2014年7月31日晚上，高雄市苓雅、前鎮等區一心、凱旋、三多等道路，地下管線接連發生氣爆，造成重大傷亡，共有32人死亡、321人輕重傷，前高雄市政府秘書長趙建喬並被判處有期徒刑3年6月定讞。

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原告市府指出，埋在箱涵內發生爆炸的4吋管線，為李長榮化工所有，並由中油負責設造，案發當天榮化與華運倉儲輸送液態丙烯時氣體時，出現異常情形，卻未停止操作，發生氣爆後，中油也未提供管線位置等資訊，因而要求中油、榮化、華運等3家公司，連帶賠償7490萬元。

高雄地院開庭調查後，認定市府也有4成過失責任，判決榮化和華運連帶賠償3869萬，中油則沒有過失責任，但市府、榮化和華運均不服上訴。

高雄高分院下午宣判，認為市府過失責任由4成改為8成，獲賠金額則縮減為1112萬元，中油沒有過失，均可上訴。

7月10日，院方首次宣判，同樣認定市府要為氣爆案，負8成責任，中油則沒有過失，榮化和華運賠償金額，自7千9百多萬元減至2847萬元。

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