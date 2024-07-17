為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

姊弟工程師客製詐團網路 「一條龍服務」曝光涉詐逾千萬

警方將邱女姊弟檔工程師移送高雄地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

警方將邱女姊弟檔工程師移送高雄地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/17 15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕警方打詐有新招，鎖定替詐團寫程式及架設網站的工程師進行掃蕩，刑事警察局追查詐騙網站，向上溯源循線逮捕一對姊弟檔工程師，發現他們以一條龍方式，替詐團提供全方位網站服務，初步清查至少有110名被害人，假投資網站網址78個，財損金額逾新台幣千萬元及加密貨幣USDT 16萬顆，先逮邱女姊弟檔等15人，正擴大追查。

警方調查，該假投資詐欺系統由33歲王姓男子擔任整合商，提供一條龍式服務，先招募35歲邱女擔任工程師，她再找來同為資訊工程師的弟弟一起加入，替不同詐欺集團客製化開發假投資網站，提供雲端伺服器設定、後端網站開發、前端網頁設計、資料庫建置、網域名稱註冊、網站客服及手機簡訊驗證等全方位網站服務，如同詐欺集團之SI（System Integration）廠商。

警方指出，詐欺集團先於社群媒體投放可賺取被動收入廣告，吸引被害人點擊廣告連結加入犯嫌LINE對話群組，再以投資為由要求被害人註冊假投資網站並以新台幣1萬元左右小額入金，以降低被害人警覺，等被害人欲提領獲利時，再以話術告知因被害人未參與網站活動、操作錯誤、繳稅、增加投資獲利等各式理由誘騙投入更多金額。

警方從6月開始展開多波查緝行動，共查獲系統商、車手、人頭帳戶等犯嫌15人，並查扣邱女擁有的特斯拉名車、犯案筆電、手機、SIM卡、存摺、銀行帳戶、現金及不動產等贓證物，依刑法詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，假投資詐騙手法盛行不止，犯罪集團往往利用人性弱點，以放長線釣大魚的方式利誘被害人騙取大筆金錢，當看到不合常理的高投報廣告時，應格外謹慎小心。此外，公司網站網址通常與其名稱相關，若收到意義不明的英數組合網址，應懷疑其真實性。如有任何疑問，請打165反詐騙諮詢專線，或向警察機關尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣邱女的特斯拉轎車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣邱女的特斯拉轎車。（記者姚岳宏翻攝）

邱女架設的假投資網站。（記者姚岳宏翻攝）

邱女架設的假投資網站。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三星陷「晶片危機」！員工曝：內部士氣低落、 工程師有意跳槽
2024/07/15 06:42

三星陷「晶片危機」！員工曝：內部士氣低落、 工程師有意跳槽
2詐團份子取款被逮竟都不到20歲 警嘆：車手滿街跑
2024/07/12 09:25

2詐團份子取款被逮竟都不到20歲 警嘆：車手滿街跑

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
28歲南科工程師不菸不酒 體檢驚見脂肪肝
2024/07/15 15:34

28歲南科工程師不菸不酒 體檢驚見脂肪肝
「韓籍美裔女軍官」稱戰地受傷騙了又騙 78歲翁見到領錢者好崩潰
2024/07/13 12:29

「韓籍美裔女軍官」稱戰地受傷騙了又騙 78歲翁見到領錢者好崩潰
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播