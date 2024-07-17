姊弟工程師客製詐團網路 「一條龍服務」曝光涉詐逾千萬

警方將邱女姊弟檔工程師移送高雄地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/17 15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕警方打詐有新招，鎖定替詐團寫程式及架設網站的工程師進行掃蕩，刑事警察局追查詐騙網站，向上溯源循線逮捕一對姊弟檔工程師，發現他們以一條龍方式，替詐團提供全方位網站服務，初步清查至少有110名被害人，假投資網站網址78個，財損金額逾新台幣千萬元及加密貨幣USDT 16萬顆，先逮邱女姊弟檔等15人，正擴大追查。

警方調查，該假投資詐欺系統由33歲王姓男子擔任整合商，提供一條龍式服務，先招募35歲邱女擔任工程師，她再找來同為資訊工程師的弟弟一起加入，替不同詐欺集團客製化開發假投資網站，提供雲端伺服器設定、後端網站開發、前端網頁設計、資料庫建置、網域名稱註冊、網站客服及手機簡訊驗證等全方位網站服務，如同詐欺集團之SI（System Integration）廠商。

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警方指出，詐欺集團先於社群媒體投放可賺取被動收入廣告，吸引被害人點擊廣告連結加入犯嫌LINE對話群組，再以投資為由要求被害人註冊假投資網站並以新台幣1萬元左右小額入金，以降低被害人警覺，等被害人欲提領獲利時，再以話術告知因被害人未參與網站活動、操作錯誤、繳稅、增加投資獲利等各式理由誘騙投入更多金額。

警方從6月開始展開多波查緝行動，共查獲系統商、車手、人頭帳戶等犯嫌15人，並查扣邱女擁有的特斯拉名車、犯案筆電、手機、SIM卡、存摺、銀行帳戶、現金及不動產等贓證物，依刑法詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，假投資詐騙手法盛行不止，犯罪集團往往利用人性弱點，以放長線釣大魚的方式利誘被害人騙取大筆金錢，當看到不合常理的高投報廣告時，應格外謹慎小心。此外，公司網站網址通常與其名稱相關，若收到意義不明的英數組合網址，應懷疑其真實性。如有任何疑問，請打165反詐騙諮詢專線，或向警察機關尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣邱女的特斯拉轎車。（記者姚岳宏翻攝）

邱女架設的假投資網站。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

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